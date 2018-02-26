Запад должен надавить на Путина: в Брюсселе устроили акцию в поддержку Сенцова

Активисты даже разыграли мини-представление с медведем и "Сенцовым"

В Брюсселе прошла акция в поддержку украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова. В начале демонстрации было зачитано письмо от пленника Кремля.

С сине-желтыми флагами и транспарантами правозащитники требовали освободить всех политзаключенных Москвы. Завершилась акция метафорой – человека в маске Сенцова якобы захватывает бурый медведь как символ России. Затем, по сценарию, Олега освобождают. Добиться этого правозащитники хотят и в реальной жизни.

"Нужно напоминать постоянно о том, что есть люди, которые знают, что Олег заключенный фактически только за какие-то определенные свои убеждения. Важно не забывать его, проявлять таким образом солидарность и надеяться, что внимание к этому делу поможет все же быстрее освободить его", – рассказала жительница Брюсселя Татьяна Мазур.

В свою очередь руководитель организации "Международное партнерство прав человека" Симон Папуашвили сказал: "Мы призываем международное сообщество оказать давление на российские власти, чтобы освободили Сенцова, а также прекратили незаконно сажать украинцев и вернули Украине Крым".

Напомним, в январе в ЕС показали документальный фильм про Сенцова. Российский режиссер отметил, что для противоядия пропаганде нужны такие фильмы.

Как ранее сообщалось, украинец находится в колонии для особо опасных преступников.

Как известно, Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.