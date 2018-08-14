Запорожская компания выводит украинскую нефтегазодобывающую отрасль на новый уровень

Запорожская компания Инфоком ЛТД начала работу по модернизации технологии отечественной нефтегазодобывающей отрасли. В 2017 году специалисты предприятия выиграли тендер и выполнили большой проект для государственной компании "Укргаздобыча" – автоматизировали систему мониторинга скважины для добычи газа и нефти на Яблоновском месторождении (Полтавская область).

"На предприятиях "Укргаздобычи" до недавнего времени активно эксплуатировалась устаревшая система мониторинга работы скважин советского периода. Не так давно заказчик принял решение инвестировать в модернизацию процесса добычи углеводородов собственного производства для соответствия лучшим мировым стандартам, – рассказывает менеджер по проекту Дмитрий Ходин. – Наши специалисты оперативно выполнили пилотный проект "автономной скважины", который станет прообразом для дальнейшего обновления всех существующих скважин предприятия и создание единой системы данных".

Реализация проекта, который предусматривал разработку проектной документации, программного обеспечения, поставку, монтаж и наладку оборудования, от подписания договора до ввода объекта в эксплуатацию составила 8 месяцев.

За работой разбросанных территориально добывающих скважин следят с помощью датчиков давления и температуры. По этим показателям специалисты могут делать выводы о работе оборудования, уровне добычи и оперативно реагировать на неполадки для проведения регламентных работ.

Устаревшая технология мониторинга работы газо- и нефтедобывающей скважины, которая до сих пор используется на предприятиях "Укргаздобычи", предполагает, что персоналу необходимо проводить регулярный обход для снятия показаний и занесения их в специальный журнал. Модернизация системы специалистами Инфоком ЛТД предусматривала оснащение скважин дополнительными контрольно-измерительными приборами (установку более 20 датчиков давления и температуры производства Schneider Electric), передающих информацию по радиоканалу в диспетчерскую или приемный сервер.

Применение беспроводной технологии передачи сигнала обусловлено тем, что производитель стремится уменьшить затраты на строительство и обслуживание кабельных линий. Аналогичные технологии широко применяются по всему миру, значительно упрощают работу и практически исключают человеческий фактор в учете данных.

Инновационным решением Инфоком ЛТД стало внедрение автономного пункта телеметрии скважины, осуществляющего питание контрольно-измерительных приборов, а также приемо-передающего оборудования, посредством использования альтернативных источников питания (солнечные панели и АКБ) установка солнечной панели для автономного питания передающих приборов скважины.

"Реализованные нашими специалистами технологии позволяют уменьшить технологические потери сырья и значительно сэкономить. Автоматизированная система мониторинга помогает более оперативно передать информацию о работе скважины и моментально реагировать на различные внештатные ситуации, – рассказывает об опыте работы Инфоком ЛТД в газодобывающей отрасли технический специалист Даниил Логачев. – Отсутствие эффективного контроля процесса добычи и режимов работы скважин влечет снижение добычи и приводит к нештатной работе скважин и увеличению временных затрат на ремонт технологического оборудования. От того, что информация о добыче газа поступала с большим опозданием, нередко возникали аварийные ситуации и остановка скважины. А капитальный ремонт скважины предполагает дорогостоящие и длительные работы на несколько месяцев".

Особенностью этого проекта стала реализация требований заказчика по обеспечению пассивной защиты установленного оборудования. "Скважина находится на удаленном расстоянии от пункта охраны. Поэтому заказчик хотел защитить корпус приемо-передающего устройства, датчики и солнечную панель от несанкционированного доступа, – рассказывает менеджер по проекту Дмитрий Ходин. – Нашими специалистами в кратчайшие сроки самостоятельно были разработаны технические решения и спроектированы металлические (вандалоустойчивые) конструкции, обеспечивающие необходимую защиту оборудования корпуса-конструкции".

У компании Инфоком ЛТД есть большой опыт работы в нефте- и газодобывающей отрасли. Запорожские специалисты реализовали в этой сфере 11 проектов, большая часть – для норвежских добывающих компаний. В последние годы компания работает с государственными и частными украинскими компаниями, занимающимися добычей углеводородов.

ПАО "Укргаздобыча" стало для Инфоком ЛТД стратегическим партнером, с которым начинается тесное сотрудничество по модернизации систем автоматизированного мониторинга работы скважин, а также по модернизации автоматизированных систем управления различных технологических процессов.

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