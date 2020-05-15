Запрет российских соцсетей: "Возвращение их былой популярности в Украине невозможно"

В Украине продлили запрет российских соцсетей. Так, на днях за это на внеочередном заседании проголосовала Верховная Рада. А затем, 14 мая, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое предусматривает продление запрета российских сайтов и соцсетей. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько эффективен запрет и пользуются ли сейчас украинцы запрещенными сайтами.

Популярны ли российские сайты в Украине

В мае 2017 года в Украине запретили ряд российских ресурсов. Под санкции попали популярные на тот момент "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru и десятки других сайтов и программ. В 2019 году санкции для "Яндекса" продлили до 2022 года, а вот запрет на соцсети истекал 15 мая этого года.

Что касается посещаемости российских сайтов и сервисов в Украине, существуют разные подсчеты. До того, как ввели санкции, "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru и "Яндекс" входили в десятку самых популярных сайтов среди украинской аудитории. Согласно исследованию Factum Group Ukraine для Интернет Ассоциации Украины, (ИнАУ) ранее "ВКонтакте" был на втором месте по посещаемости. А "Яндекс", "Одноклассники" и mail.ru занимали с четвертого по шестое место соответственно.

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Уже по данным за декабрь 2019 года видно, что "ВКонтакте" опустился на 9-е место, а вот "Одноклассники" и "Яндекс" продолжают удерживать свои позиции. Константин Жакун, член правления ИнАУ, рассказывает, что посещаемость российских сайтов упала, но они все равно остаются популярными в Украине.

"Если мы сравним посещаемость российских сайтов, которые сейчас в санкционном списке, на апрель 2017 года, до запрета, и на декабрь 2019 года, то увидим, что российские сайты "ВКонтакте", "Одноклассники" и mail.ru всегда входили в ТОП-5 по посещаемости. На сегодня практически все из них выпали из ТОП-5. Аудитория этих сайтов существенно сократилась, но они до сих пор являются популярными в стране, нравится нам это или нет. Те, кто интегрирован в российское информационное пространство, и те, кто не смог отказаться от этого, нашли пути обхода. Наши пользователи стали более уязвимы для других вещей, они начали пользоваться VPN для захода на сайты. А большинство VPN, особенно бесплатных, это разработки российских компаний. Т.е. трафик наших пользователей частично ушел в Российскую Федерацию", — поясняет Жакун.

Но, согласно другим исследованиям, все вышеупомянутые сайты и вовсе не вошли даже в ТОП-25 самых посещаемых ресурсов в Украине. Сергей Стуканов, руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа, рассказывает, что по состоянию на март 2020 года, согласно данным Kantar, ни одна российская социальная сеть не входит в ТОП-25 по месячному охвату. Социальной сетью №1 в Украине еще в 2017 году стал Facebook. В марте этого года его охват достигал 67%; стремительно наращивает аудиторию также Instagram (11-ступенька, 32% охвата) и Telegram (28-я строчка).

"Эти социальные сети вполне покрывают потребности украинской аудитории. Почти наверняка можно утверждать, что, даже в случае восстановления доступа к российским социальным сетям, возвращение их былой популярности в Украине невозможно. Бесспорно, что те украинцы, которые специально ищут специфический российский или пророссийский контент в этих сетях, и сейчас пользуются ими с помощью VPN-сервисов. Их доля, вероятно, не превышает 20% охвата. Остальные украинцы переориентировались на другие площадки и в российские социальные сети, скорее всего, не вернутся", — говорит Стуканов.

Константин Жакун объясняет, что разница в подсчетах может быть из-за разной выборки.

"У нас можно посмотреть выборку каждый месяц и заметить, как падало посещение ресурсов с 2017 года. В других исследованиях может просто быть другая выборка. Мы включаем в исследование тех, кто хотя бы один раз в месяц посещал сайт, у нас он уже считается пользователем", — говорит эксперт.

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Насколько блокировка эффективна

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Оценивать эффективность блокировки российских сайтов достаточно сложно, ведь запретить что-то в интернете – заведомо утопичная идея, а те, кто захочет обойти запрет, всегда найдут, как это сделать.

В 2017 году поясняли, что сайты блокировались из-за целого ряда причин. Так, в условиях гибридной войны, которую проводит Россия, необходимо было максимально изолироваться от ее влияния и пропаганды, а также перестать пользоваться продуктами, которые наполняют бюджет страны агрессора. Помимо этого, информацией из соцсетей могло воспользоваться ФСБ, поэтому нужно было защитить персональные данные украинцев.

Но, как говорит Константин Жакун, влияние России и ее информационные атаки просто переместились на другие платформы, например, на тот же Facebook либо же на телевидение или YouTube.

"В 2017 году ИнАУ выступила против того, чтобы применялся такой метод как блокирование сайтов. Потому что технически он неэффективен на 100%. Даже в Китае, где потрачены миллиарды долларов на создание внутренней системы выхода в интернет, все, кому нужно, обходят эти запреты. Мы были против потому, что тогда сайты начали запрещать просто указом президента, без решения судов. Что было в корне неправильно. Кроме первого санкционного списка были и другие, и тогда блокировали абсолютно разные ресурсы, вплоть до 1С, Битрикса и т.д. Это были чисто коммерческие продукты, которые мало влияли на элемент пропаганды. Те ресурсы, которые были заблокированы в первый раз, они, объективно, наносили вред. Мы переживали, что после таких блокировок в стране введется цензура. Хорошо, что до этого не дошло", — говорит Жакун.

Сергей Стуканов же считает, что запреты показали свою эффективность, ведь до 2017 года трудно было представить активную жизнь в Украине без использования "ВКонтакте".

"Сегодня эта социальная сеть стала маргинальной в Украине; она потеряла большое значение на большинстве территории Украины. Сокращать список запрещенных сайтов однозначно не надо, расширять — вероятно, нужно. Думаю, правительство должно ежегодно пересматривать перечень и при необходимости расширять его, включая новые сайты, которые появляются", — говорит Стуканов.

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Он отметил, что продолжать запрет необходимо, т.к. Российская Федерация не прекращает оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганской областей, на Донбассе ведутся боевые действия. Информационная война является ключевой составляющей российской войны против Украины.

"Россия распространяет свои нарративы, навязывает свое видение и свои интерпретации событий в Украине. Вот лишь часть из них: не Революция Достоинства, а "государственный переворот"; не аннексия Крыма, а "волеизъявление жителей полуострова на референдуме"; не российская оккупация Донбасса, а "гражданская война" и др. В общем, исследователи выделяют полтора-два десятка месседжей, которые активно продвигаются Россией в Украине. В связи с этим следует продолжать запрет любых каналов, по которым Россия распространяет эти месседжи и нарративы. Это касается не только сайтов и социальных сетей, но также и телевидения, и кино, и представителей российской эстрады, которые поддержали агрессию", — поясняет Стуканов.

Он добавил, что продлевать запрет российских социальных сетей надо минимум до дня, когда Российская Федерация прекратит оккупацию восточной части Донбасса и полуострова Крым. В идеале – даже после этой даты запрет должен действовать еще три года. Если за эти три года можно будет убедиться, что месседжи перестали быть деструктивными и враждебными к нашей стране.

"Если говорить исключительно в гражданском аспекте, то санкции продлевать нужно — это тот минимум, который мы можем сделать. Но кроме продления санкций нужно создавать свой контент, нужно стимулировать создателей контекта, веб-разработчиков. Создавать условия, чтобы что-то подобное рождалось у нас и им можно было заменить все эти социальные сети на что-то национальное", — подытожил Жакун.

О том, как в Украине активизировались интернет-мошенники, смотрите в сюжете "Сегодня":

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