Заявление Путина о референдуме на Донбассе сделано неслучайно – Кихтенко

Заявление о необходимости проведения референдума на Донбассе Россия использует, чтобы показать, что она якобы движется к выполнению минских договоренностей. Такое мнение выразил экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Россия последовательно ведет свою линию. И Минск-2, тому подтверждение возникает – выполняйте минские договоренности. Вы подписали, вы выполняйте. На сегодняшний день заявление сделано для продвижения минских договоренностей. Это как инструмент. Но этот инструмент незаконный, это во-первых. Во-вторых, а что спрашивать? Присоединять территорию Украины?", – заявил Кихтенко.

Он отметил, что проведение референдума невозможно, а заявление "сделано для того, чтобы показать, что Россия выступает инициатором".

Саммит Трамп и президента России Путина состоялся в понедельник в Хельсинки. Встреча между Трампом и Путиным была индивидуальной и не включала других сотрудников, кроме переводчиков.

Накануне однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить с позиции силы либо вовсе отказаться от переговоров.