Заявление Путина о референдуме на Донбассе сделано неслучайно – Кихтенко

Вчера, 04:30

Россия использует незаконный инструмент для продвижения минских договоренностей

Фото: AFP
Фото: AFP

Заявление о необходимости проведения референдума на Донбассе Россия использует, чтобы показать, что она якобы движется к выполнению минских договоренностей. Такое мнение выразил экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Россия последовательно ведет свою линию. И Минск-2, тому подтверждение возникает – выполняйте минские договоренности. Вы подписали, вы выполняйте. На сегодняшний день заявление сделано для продвижения минских договоренностей. Это как инструмент. Но этот инструмент незаконный, это во-первых. Во-вторых, а что спрашивать? Присоединять территорию Украины?", – заявил Кихтенко.

Он отметил, что проведение референдума невозможно, а заявление "сделано для того, чтобы показать, что Россия выступает инициатором".

Саммит Трамп и президента России Путина состоялся в понедельник в Хельсинки. Встреча между Трампом и Путиным была индивидуальной и не включала других сотрудников, кроме переводчиков.

Накануне однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить с позиции силы либо вовсе отказаться от переговоров.
Россия, Донбасс, референдум, кихтенко

Вы сейчас просматриваете новость "Заявление Путина о референдуме на Донбассе сделано неслучайно – Кихтенко". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: gettyimage

Готова ли Россия уходить с Донбасса: британский эксперт дал ответ

27 Марта, 09:12

Свои потери Россия компенсирует способностью вмешиваться в чужие дела

Россия

Фото: ovdinfo.org

В России задержали более тысячи участников акции протеста "Он нам не царь"

5 Мая, 17:28

Самое большое число задержанных - в Москве 
Загрузка...

Донбасс

Фото: facebook Алена Сывак

"Хлебное перемирие" на Донбассе: в Харькове скончался морпех, раненый во время обстрела

3 Июля, 13:04

Без мужа осталась беременная жена

Донбасс

Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Волкер рассказал, как Россия может приблизить к себе Украину

10 Марта, 13:47

Специальный представитель Госдепартамента США назвал ошибку Кремля
Загрузка...