Заявление Путина о референдуме на Донбассе сделано неслучайно – Кихтенко
Россия использует незаконный инструмент для продвижения минских договоренностей
Заявление о необходимости проведения референдума на Донбассе Россия использует, чтобы показать, что она якобы движется к выполнению минских договоренностей. Такое мнение выразил экс-глава Донецкой ОГА Александр Кихтенко в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Россия последовательно ведет свою линию. И Минск-2, тому подтверждение возникает – выполняйте минские договоренности. Вы подписали, вы выполняйте. На сегодняшний день заявление сделано для продвижения минских договоренностей. Это как инструмент. Но этот инструмент незаконный, это во-первых. Во-вторых, а что спрашивать? Присоединять территорию Украины?", – заявил Кихтенко.
Он отметил, что проведение референдума невозможно, а заявление "сделано для того, чтобы показать, что Россия выступает инициатором".
Саммит Трамп и президента России Путина состоялся в понедельник в Хельсинки. Встреча между Трампом и Путиным была индивидуальной и не включала других сотрудников, кроме переводчиков.
Накануне однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки.
Ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным нужно говорить с позиции силы либо вовсе отказаться от переговоров.
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