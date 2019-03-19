"Здоровое сердце": как исполняются мечты

В рамках проекта помощь Рината Ахметова получили уже почти 60 ребят

Фото: fdu.org.ua

"Здоровое сердце": как исполняются мечты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/123/a51/5c9123a5179e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/123/a51/5c9123a5179e7.jpg 2019-03-19T19:15:49+02:00 Украина В рамках проекта помощь Рината Ахметова получили уже почти 60 ребят

10-летний Даниил Оленич никогда не сидит на месте. Мама Марина называет его "энерджайзером" и не нарадуется активности сына. Между тем, еще четыре года назад Даня был малоподвижным ребенком, спал три раза в день, быстро уставал и часто болел.

"Мы запрещали Даниле любые физические нагрузки. Такие были рекомендации врачей. Они предупреждали, что любой стресс и легчайшая простуда могут закончиться плохо. Просто у сына было больное сердце", – рассказывает Валерий Оленич, папа мальчика.

Тот период супруги Оленич вспоминают спокойно, потому что сын теперь здоров. Но тогда, по словам его мамы Марины, все были на нервах:

"У нас был только один вариант спасти Даниле жизнь – сделать операцию по установке окклюдера – импланта, который закрывает порок в сердце".

"Сначала начались боевые действия, потом мы выехали из родной Макеевки в Кривой Рог. Потом у сына нашли эту болезнь… Затем был сбор средств на операцию и прибор, но мы не собрали и десятой части необходимых средств", – вспоминает Валерий.

От отчаяния родители не знали, что же можно предпринять для спасения сына. И тогда врачи рассказали им о Фонде Рината Ахметова – программе "Здоровое сердце". Оленичи отправили документы, а спустя пару месяцев отправились с Даней на операцию в Киев.

"Прошло четыре года, но мы, конечно, никогда не забудем того, что сделал для нас Ринат Ахметов. Нам повезло, что есть такие люди, которым не безразлична судьба детей. Спасибо вам, Ринат Леонидович, за здоровое сердце нашего сына, – улыбается Марина Оленич. – Эта ситуация научила нас тому, что выход есть всегда. Нужно верить в это и делать шаги к своей мечте!".

В рамках проекта "Здоровое сердце" помощь Рината Ахметова получили уже почти 60 ребят.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с несовершеннолетними детьми; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Здоровое сердце": как исполняются мечты". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.