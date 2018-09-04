"Здоровое сердце": как получить помощь

Около 2 тысяч детей с врожденным пороком сердца можно спасти без серьезного хирургического вмешательства

Порок сердца ежегодно диагностируют у 4500 украинских детей. Эту патологию часто называют ласковым убийцей: ребенок с такой проблемой может нормально развиваться и вести активный образ жизни, пока внезапно его сердце не перестанет биться.

Впрочем, почти половину детей с врожденным пороком сердца можно спасти без серьезного хирургического вмешательства.

"Детей с таким заболеванием может спасти маленький имплант – окклюдер. Врачи проводят операцию эндоваскулярным методом, то есть без полостного вмешательства, в результате пациент может навсегда забыть о своем диагнозе и быстро восстановиться", – рассказала Анастасия Кладова, руководитель программы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В рамках проекта "Здоровое сердце" Гуманитарного штаба помощь в приобретении этого жизненно важного прибора уже получили 49 детей, в том числе девятилетний Рома Новиков из Макеевки. Недуг стал стремительно прогрессировать после начала конфликта на Донбассе и переезда семьи в Мирноград. У мальчика начали синеть губы, появились мучительные головные боли. На приобретение окклюдера средств у мамы-одиночки не было. Решить проблему помог Гуманитарный штаб. Теперь Рома Новиков сможет вернуться к нормальной жизни, навсегда позабыв о своей болезни.

Как получить помощь по проекту "Здоровое сердце"

Проект направлен на спасение детей с пороком сердца. Гуманитарный штаб Рината Ахметова оказывает помощь в проведении коррекционных операций по закрытию порока. Помощь могут получить дети от новорожденных до 18 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, из семей, относящихся к социально незащищенным категориям:

• семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой;

• детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

• родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет;

• семьи в сложных жизненных обстоятельствах (семьи, в которых есть более одного тяжелобольного, например, мать с онкологией и ребенок с ДЦП или два инвалида I группы и т.д.);

• семьи с ежемесячным общим доходом до 10 000 грн (подтверждается справкой из налоговой).

Для того чтобы получить помощь, необходимо позвонить на горячую линию Гуманитарного штаба 0800-509-001 и оставить заявку.