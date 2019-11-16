Зеленский тепло поздравил работников радио и телевидения: "Давайте творить изменения в Украине вместе"

/ Фото: president.gov.ua

В День работников радио, телевидения и связи в Украине президент Владимир Зеленский тепло поздравил работников отрасли с их профессиональным праздником

Текст поздравления опубликован на официальных страничках Офиса президента в соцсетях.

"Кому из нас не приходилось слушать радио по дороге на работу? Путешествуя по делам, из радиоэфира мы можем получить не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию – новости и прогноз погоды.

А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или – образовательные телепередачи для детей. Отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам.

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Какие бы у нас ни были предпочтения, но телевидение и радио являются неотъемлемой частью нашей жизни.

За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики – все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального.

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В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности.

Давайте творить изменения в Украине вместе! С праздником!", – говорится в поздравлении президента.

Сегодня, 16 ноября, отмечается День работников радио, телевидения и связи в Украине. Примечательно, что в 2019 году эта дата отмечает 25-летний юбилей. Это профессиональный праздник людей, которые трудятся в отрасли радио, телевидения и телекоммуникационной отрасли нашей страны.

Что это за день, какова его история и значение, узнайте в нашей статье. Также не забудьте поздравить знакомых, друзей и родных, которые имеют непосредственное отношение к этому дню, и отправить им красивые и душевные пожелания, стихи, картинки, смс.

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