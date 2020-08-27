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Зеленский возложил цветы на месте гибели Кузьмы Скрябина

27 августа, 14:56

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства с рабочей поездкой посетил Днепропетровскую область

В ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко, более известный под сценическим именем Кузьма Скрябин.

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Глава государства возложил цветы на месте аварии и почтил память музыканта, сообщает пресс-служба Банковой.

Лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с молоковозом у села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

/ Фото: president.gov.ua

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17 августа 2020 года Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звания Героя Украины с вручением ордена Государства за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

Напомним, что подполковник милиции Игорь Тарнапович, которому было поручено расследовать дело о трагической гибели в автокатастрофе 2 февраля на автодороге Кривой Рог — Кировоград Кузьмы Скрябина, рассказал, что в последнюю секунду перед столкновением Андрей закричал.

Смотрите откровенное интервью мамы Кузьмы Скрябина:

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могила Владимир Зеленский Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко

Источник: Сегодня

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