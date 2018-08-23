Жара спала и дышать станет легче: синоптики уточнили погоду на сегодня

Синоптики рассказали, что дождь с грозой пройдет только в одной области

Жаркая летняя погода потихоньку покидает Украину, хотя на юге все еще продолжается пляжный сезон. Местами по стране температура будет всего 22 градуса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях синоптики обещают сегодня 24-27 градусов тепла и без осадков. Дождь с грозой ожидается лишь в Черновицкой области.

В центре страны 24-27 градусов, в Винницкой области до +28. Примерно так же будет и на востоке – 24-26 тепла.

Прохладней всего будет на севере, где столбик термометра опустится до 22 градусов, а максимум там будет не более 24 тепла.

А вот по-настоящему летняя погода будет только на юге: в Херсонской области и в Крыму – 27-29 градусов, в Одесской и Николаевской областях – до +31.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве так разбушевалась непогода, что по Крещатику текли реки, подземный торговый центр залило водой. Из-за мощнейшего ливня машины застревали посреди дороги, в центре города были сломаны каштаны и рекламные щиты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.