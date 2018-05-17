Женщина взяла кредит в сомнительном учреждении, но взамен осталась без квартиры, а мужу грозит тюрьма

Проценты росли как грибы, после чего коллекторы начали часто и настойчиво проведывать своего должника

У каждого пятого украинца есть кредит. Кто-то не имеет другого выбора, потому что нужны деньги, а некоторые считают, что жить в долг – выгодно! Как одолжить деньги и не переплатить огромные проценты?

Елена Кулишенко взяла кредит, чтобы спасти родную мать. Но не знала, что из-за этого под угрозой окажется не только жизнь ее семьи, но и соседей.

Летом 2013 года мать Елены сбила машина.

"Она была вся побитая, открытые переломы голени и бедра, она была на вытяжке" – рассказывает женщина.

Каждый день в реанимации стоил десятки тысяч гривен. Женщине срочно необходимо было сделать три операции. А еще нужны деньги на адвоката, чтобы судиться с водителем. В семье таких денег не было. Единственным выходом был кредит в банке, но и в нем женщине отказали.

360 тыс. гривен в год под 30 процентов годовых – такие условия семье Кулишенко предложила кредитная фирма, которую посоветовала подруга.

"Банки не давали, а здесь посоветовали через знакомых" – говорит Елена.

Договор обещали составить за несколько минут. Все, что нужно – только копия паспорта любого члена семьи. Даже справки о платежеспособности не требовали. С единственным "но" – заем фирма давала только под залог недвижимости. Но состояние матери ухудшалось, поэтому женщина была согласна на все.

К сожалению, спасти жизнь матери так и не удалось... Елена тяжело переживала. Полгода семья едва сводила концы с концами, но исправно гасила кредит.

По состоянию на январь 2014 года они вернули 60 тысяч из 360. Из-за кризиса в стране начались проблемы с работой. Семья с двумя детьми выживала на 1600 грн пенсии. Платить кредит стало просто нечем. Начали начисляться штрафы. А в январе 2015-го Елене вдруг позвонили. Кредитная фирма переоформила на себя ее квартиру! Кулишенко немедленно подали в суд и ... проиграли.

Пока шли суды, семья почти не выходила из своей квартиры. Потому что их терроризировали коллекторы. Сначала были звонки и sms с угрозами. Затем приходили, заливали кислотой замки, закрашивали окна, пускали газ в квартиру через замочные скважины. В конце концов, ворвались в дом!

"Порезали всю сантехнику, порезали унитазы, краской пообливали, поразрисовавывали стены, ручки повынималы – "мы будем делать ремонт здесь", – рассказывает женщина.

Полиция приезжала, но только разводила руками – квартира по документам принадлежит финкомпании, поэтому коллекторы имеют полное право делать там все, что угодно.

А последний визит коллекторов едва не стоил жизни целому подъезду! 19 марта 2018 года трое коллекторов, взломав дверь, ворвались в квартиру Кулишенко, набросились на мужа и начали вытаскивать его из квартиры.

И вдруг раздался взрыв. Боевая граната взорвалась прямо у дверей квартиры. Больше всего досталось коллекторам.

Полиции и медикам, которые прибыли на место взрыва, удалось разыскать раненых колекторов и забрать их в больницу. Против них возбудили уголовное дело за самоуправство и ... отпустили. А в участок забрали ... мужа Елены!

"У нас есть заявление и уголовное производство возбуждено, как за взрыв, так и по статье 356 "самоуправство", собственно, это мы устанавливаем и расследуем, потому что, собственно, в любом случае мы будем оказывать правовую оценку действиям этих представителей этой компании", – комментирует Михаил Никонов, начальник Оболонского управления полиции.

"В настоящее время действия Кулишенко Алексея квалифицированы по статье 115 УК – покушение на умышленное убийство, это очень серьезно", – позже сообщили в полиции.

Женщина в шоке и не верит в то, что боеприпас подорвал ее муж, которому теперь грозит до 10 лет тюрьмы. А кредит сейчас превратился в долг в полтора миллиона гривен!

Коллекторы продолжают атаковать. В апреле они снова пришли. Сломали стены и двери тамбура, написали угрозы на стене подъезда и дали Елене две недели на выселение из квартиры. Иначе ...

"Угроза жизни", – говорит женщина.

По закону выселять должников из квартир имеет право только Государственная исполнительная служба. И то – по решению суда.

"По моему мнению, данный договор изначально был построен таким образом, чтобы его было невозможно выполнить с целью завладения квартирой. Данный договор предусматривает неограниченную возможность кредитного учреждения на изменение условий договора без согласия заемщика, что является нарушением действующего законодательства", – пояснил адвокат Роман Родин.

Находим в государственном реестре имущественных прав цифры, которые просто шокируют. В собственности этой кредитной фирмы уже более 50 квартир! Кроме того, она является ответчиком в семидесяти судебных делах.

Но почему же деятельность кредитной фирмы до сих пор не прекращена? Наши журналисты поехали в данную фирму, но пообщаться никто так и не вышел. Позже поступил звонок.

"Этих людей закопать мало! Из-за них инвесторы вывели свои деньги, и нам больше нечем давать кредиты нормальным людям!" – жалуется адвокат кредитной фирмы.

Мы надеялись на конструктивную беседу, но слышим только обвинения и угрозы.

Если вовремя не возвращаете деньги, на вашей шее очень быстро затягивается кредитная петля. Вероятно, на это и рассчитана деятельность таких компаний. Потому выбирать учреждение, в котором берете кредит, нужно очень тщательно.