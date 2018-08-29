Жители черкасских сел получили микрогранты от МХП

Проект воплощен в жизнь по инициативе и при поддержке агрохолдинга МХП. 28 человек, представивших лучшие бизнес-планы для создания собственного дела, получили сертификаты на сумму 50 тыс. грн каждый. Эти средства они смогут направить на реализацию своих идей или продолжить уже начатое дело.

Победителей награждали представители экспертной комиссии конкурса — советник председателя правления МХП Дмитрий Камбулов, руководитель направления "Корпоративная социальная ответственность МХП" Виктория Нагирняк, исполнительный директор Ресурсного центра Ассоциации негосударственных общественных организаций в Черкасской области (АНГО) Анатолий Рекун и заместитель директора по вопросам развития НПФ "Урожай" Юрий Романча.

Конкурс "Село: Шаги к развитию" проводится уже третий год подряд. Первый раз, в 2016 году, 10 человек из трех районов Черкасской области получили финансовую поддержку. В этом же году приняли участие более полусотни претендентов из Черкасского, Чигиринского, Каневского, Катеринопольского, Городищенского и Корсунь-Шевченковского районов. Стоит отметить, за три года конкурс успел выйти за пределы Черкасского региона. Аналогичный проект реализуется и в Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Подобные инициативы являются отражением политики МХП как представителя социально ответственного бизнеса. Деятельность компании направлена на создание условий для занятости населения, предоставление местным жителям новых возможностей в регионах, где работает агрохолдинг. Акцент сделан именно на инициативных людей, живущих в данной местности. Они должны стать теми буксирами, которые вовлекут односельчан в активную деятельность, способствующую повышению благосостояния и улучшению экономической ситуации. Поэтому каждый из победителей при получении сертификата рассказывал о социальной составляющей его дела. Большинство предпринимателей готовы делиться опытом, передавать саженцы или молодняк сельскохозяйственных животных тем, кто проявил интерес к их работе и хотел бы попробовать свои силы.

Тематика проектов, получивших гранты, впечатляет разнообразием. Помимо аграрного сектора, были представлены проекты по оказанию услуг (Антонина Нелень намерена развивать свою прачечную "Чистюлька"), улучшению инфраструктуры (Максим Конюша планирует совершенствовать доставку питьевой воды в селах Каневщины), культурно-просветительские начинания (на полученный грант Ирина Овчаренко собирается модернизировать помещение для школы танцев Forsage).

Впрочем, и сугубо аграрные инициативы порой удивляли. Всеобщий интерес вызвала идея, представленная Денисом Моручком. Молодой человек задумал выращивать не просто фундук, но еще и мицелий трюфеля на корнях растений. Оказывается, такое сочетание условий идеально для разведения улиток! "Меня огорчает, когда вижу пустые улицы в селах. Хочу изменить ситуацию к лучшему, буду учить молодых людей работать", — объясняет Денис.

Уже традиционным стало активное участие в конкурсе переселенцев с Донбасса и Крыма. В прошлые годы треть заявок на конкурс приходилась именно на эту категорию людей. 2018-й год не стал исключением. Организаторы конкурса отмечают, что их постоянному энтузиазму вполне могут позавидовать коренные жители.

Исполнительный директор Ресурсного центра АНГО Анатолий Рекун в ходе общения с журналистами отметил, что движущей силой в нашем сельском хозяйстве являются отнюдь не иностранные инвестиции. Импульс к развитию придают люди, стремящиеся создать собственное дело там, где они живут. По мнению победителя конкурса Дениса Моручка, такие люди подобны камню, который вызывает камнепад. Он первым начинает движение и увлекает за собой остальных.

"Зачастую таким энтузиастам не хватает малого — умения написать бизнес-план и найти средства, которые выступят в роли стартового капитала", — считает Анатолий Рекун. — Именно такие возможности в Черкасском регионе обеспечивает конкурс "Село: Шаги к развитию".

Андрей Мазур