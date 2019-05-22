Жители восьми областей получат микрогранты от агрохолдинга МХП

По результатам конкурса "Село: Кроки до розвитку" сто победителей получат гранты на развитие бизнеса в размере 50 000 грн











Агроиндустриальный холдинг МХП уже в четвертый раз инициирует конкурс микрогрантовых проектов "Село: Кроки до розвитку". В 2019 г. компания расширила территорию проведения конкурса уже на восемь областей – Хмельницкую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Львовскую, Винницкую и Киевскую. География конкурса микрогрантов обусловлена присутствием предприятий МХП в том или ином регионе. Общий фонд финансирования – 5 млн грн. Принять участие в конкурсе "Село: Кроки до розвитку" может каждый инициативный житель села, стремящийся начать собственное дело или желающий развить уже действующий бизнес. Для этого следует подать заявку до 30 июня.

Создание условий для занятости населения, предоставление людям новых возможностей в регионах, где работают предприятия МХП, всегда рассматривалось агроиндустриальным холдингом как одна из первостепенных задач. Достаточно вспомнить, как развитие Винницкой птицефабрики в г. Ладыжин несколько лет назад изменило деловую и социальную ситуацию в Винницкой области. Однако идеология проекта "Село: Кроки до розвитку" иная – фокус смещен с социальных объектов и общин на поддержку вполне реальных инициативных людей, проживающих в этой местности. "Наш проект стимулирует социальную активность в сельских громадах. Мы поддерживаем предпринимательскую инициативу людей. А также, как бы пафосно это не звучало, конкурс противодействует трудовой миграции из Украины. МХП готов помочь тем, кто хотел бы остаться на родине и начать свое дело", – отметила руководитель отдела корпоративной социальной ответственности МХП Виктория Нагирняк.

Конкурс "Село: Кроки до розвитку" призван выявить и поддержать проекты, способные оказать существенное влияние на развитие сельской местности и улучшения благосостояния жителей. Каждый подаваемый на рассмотрение проект должен включать два компонента: помимо получения прибыли, он должен содержать социальную составляющую.

Руководитель проектов ОО "Центр общественной экспертизы" (г. Киев) Роман Михайлов считает, что проведение конкурса соответствует общемировой практике – когда крупный бизнес поддерживает предпринимательскую инициативу местных жителей на уровне малого и среднего бизнеса.

Глава правления ОО "Союз предпринимателей "Стена" (г. Винница) Александр Печалин рассказал о тенденциях, которые наблюдаются за время проведения конкурса. "Участники стали моложе. Изначально большинство получателей грантов были старше сорока лет. Сейчас больше половины – молодые люди. Если в первые годы гранты использовались на закупку сырья или поголовья, то в ходе последнего конкурса акцент сместился на переработку сельхозпродукции. Важный тренд – кооперация. Люди объединяют усилия для достижения взаимовыгодных целей", – отметил Александр Печалин.

Исполнительный директор "Ресурсного центра "АНГО" (г. Черкассы) Анатолий Рекун обращает внимание на то, что трудовая миграция вымывает из сельской местности самую работоспособную и инициативную часть населения. И конкурс, проводимый МХП, становится катализатором самоорганизации сельского населения. "Часть предпринимателей, получивших микрогранты прежде не занимались бизнесом. Они получили шанс начать свое дело. Мы видим, как помимо фермерских хозяйств, многие начали работать в сфере обслуживания. То есть в сельской местности начинают появляться виды услуг, прежде характерные только для города", – рассказал Анатолий Рекун. Он заметил, что было бы полезным, если начинание МХП поддержат другие представители крупного бизнеса и государство.

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