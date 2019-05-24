ЖК Рів'єра – благоустрій озера Підбірна: надати життя озеру, покращивши мікрорайон Осокорки

За підтримки компанії Статус Груп у Дарницькому районі м.Києва активно ведуться роботи з розчищення оз. Підбірна в приватному секторі на Осокорках

Озеро Підбірна – ліва притока Дніпра. Розташоване на території садово-дачних ділянок Нижні Сади. Підбірна – це ціла система. Озеро в сучасному своєму стані бере початок з активних джерел найчистішого в Києві озера Небреж і через своє старе русло, що пролягає садово-дачними ділянками потрапляє в Дніпро в районі вулиці Малозимельної. Найбільш значущим елементом водного балансу оз. Підбірна є водообмін між Канівським водосховищем та озером. Від цього походить і його назва Підбірна. У минулому водойма "підбирала" усі весняні паводкові води з розташованих поруч заливних лугів, більшість з яких на сьогодні забудовано, і несучи підібрані води у Дніпро.

Раніше учасники територіальної громади ОСН "Осокорська садиба" звернулися до районної влади з проханням врятувати місцеву водойму. Через відсутність санітарного контролю та сильного забруднення озеро поступово вмирає, в ньому зникають риба і фауна, а його береги перетворюються на звалище. До того ж, не герметичні вигрібні ями місцевих будинків створюють ризик отруєння грунтових вод. Девелоперська компанія Статус Груп виступила ініціатором у вирішенні питання щодо усунення ризику отруєння грунтових вод, проклавши каналізацію в мікрорайоні.

Для виправлення ситуації порушеного санітарно-екологічного стану озера Підбірна, КП "Плесо", яке підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів КМДА, оголосили тендер на проведення даних робіт. За підсумками аукціону переможцем оголошено підприємство ТОВ "Гідробуденергоавтоматика" номер рішення на сайті "Прозоро" UA-2018-07-17-001578-b.

Для якісного розчищення озера Підбірна кошторисом передбачено близько 22,5 млн грн. Девелоперська компанія Статус Груп, в свою чергу, виділила 4 млн грн на проведення благоустрою, очищення і зміцнення берегової зони озера, оскільки на проведення робіт компанія, яка виграла тендер, фінансування з бюджету так і не отримала.

Озеро Підбірна перебувало в критичному стані. Основна причина: злив в озеро всіх стоків з найближчих ресторанів, кафе та магазинів. Підрядник ТОВ "Гідробуденергоавтоматика" – переможець тендеру, зобов'язується виконати роботи до кінця листопада 2019 року.

Для відновлення порушеного санітарно-екологічного стану озера та запобігання заростання водойми, проектом передбачені такі роботи:

Розчистка акваторії оз. Підбірна. Розчищення укосів та дна озера. Відновлення металевих конструкцій та шлюзу. Укріплення укосів з/б плитами та шаром щебню. Формування берегу гідро відвалу та його рекультивація. Укріплення вертикальною стіною з використанням залізобетонного шпунту.

Підтвердженням проведення очисних робіт оз. Підбірна служать дозвільні документи:

- Завдання на проектування, підставою для якого є розпорядження КМДА №874 від 25.07.2017 р.

- Дозвіл, виданий Державним агентством водних ресурсів України на комплекс заходів, спрямованих на поліпшення екологічного, санітарного та гідрологічного стану оз. Підбірна і прилеглої до нього території.

- Узгодження проекту №447 від 27.12.2017р. на проведення капітального ремонту по об'єкту оз. Підбірна, а саме: розчищення і впорядкування водойми.

- Рішення про визнання переможцем учасника закупівель ТОВ "Гідробуденергоавтоматика" ідентифікатор закупівлі UA-2017-07-28-000450-a.

В даний час ведеться установка опорних плит з берегоукріплення, укладання трубопроводу, розчищається дно озера, будуть відновлені металеві конструкції на шлюзі, а найближчим часом заплановані роботи з очищення водойми від сміття, очеретів і чагарників.

Згідно з екологічними нормами, затвердженими в проекті на очищення та берегоукріплення оз. Підбірна, проводиться технологічний процес – засипання мілководної частини озера піском. Прикладом цьому служить практика аналогічного очищення затоки р. Дніпро, що знаходиться поряд з оз. Підбірна, біля 1 черги ЖК Рів’єра. Облаштування набережної вздовж оз. Підбірна завершиться до кінця цього року.

Після проведення робіт по укріпленню берегової смуги і розчищення прилеглої до оз. Підбірна території, упорядкована девелоперською компанією "Статус Груп" набережна вздовж озера, вирішить проблему відсутності на Осокорках сучасного громадського простору.

Проектом передбачено проведення наступних робіт:

Озеленення території посівом трав та шаром рослинного грунту. Облаштування декількох відпочинкових зон із врахуванням потреб і вподобань людей, різних за віком і стилем відпочинку. Створення зон для сімейного відпочинку. Благоустрій прогулянкової набережної з комфортними алеями та освітленням. Відкриття фонтану на воді. Спорудження пішохідно-прогулянкового містка .

Таким чином, девелоперська компанія "Статус Груп" створить безпечне та облаштоване місце біля води для мікрорайону Осокорки з вільним доступом місцевих мешканців. Це забезпечить покращення благоустрою та інфраструктури масиву Осокорки;

- підвищить рівень комфорту проживання людей та якість їхнього відпочинку;

- покращить стан озеленення району;

- створяться кращі умови для спілкування та зближення мешканців, спільного проведення ними дозвілля;

- покращаться умови для активного, цікавого відпочинку дітей та підлітків;

- поліпшиться санітарний стан даної території.

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