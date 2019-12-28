ЖК Ривьера дарит скидки в период новогодних и рождественских праздников

Пока весь город активно готовится к новогодним и рождественским праздникам, в ЖК "Ривьера" https://zhk-riviera.com.ua/ на Осокорках подготовили подарки для тех, кто мечтает уже сейчас приобрести собственное жилье. До конца января действует множество акционных предложений на различные виды квартир. Жилой комплекс у метро "Славутич" предлагает индивидуальные скидки на квартиры для большой семьи, квадратные метры в подарок и множество дополнительных бонусов для всех своих покупателей. Это та самая волшебная пора, когда ценопад порадует всех без исключения! И 2020-й год люди смогут провести в приятных хлопотах по обустройству собственной квартиры. В добавок к приятным скидкам в жилом комплексе также предлагают качественный дизайн-проект в подарок по индивидуальным замерам и пожеланиям клиента.

Жилой комплекс "Ривьера" — индивидуальный подход, комфортное пространство для жизни и развитая инфраструктура. Жить здесь, значит, по-новому влюбляться в Киев, открывая для себя европейские традиции жизни в любимом городе. Уютные семейные завтраки и ужины с видом на Днепр, благоустроенная набережная и фонтан во дворе, ухоженная придомовая территория, детские площадки, места для отдыха и пикника, большой детский садик прямо под домом — тысячи жителей уже оценили всю прелесть жизни на "Ривьере". Летом здесь можно устраивать пикники на траве, а зимой – бои снежками и катания на коньках.

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Дети останутся в восторге, ведь на этом берегу комфортной жизни все праздники особенно прекрасны! При этом ЖК "Ривьера" находится у метро "Славутич", здесь отличная транспортная развязка, множество остановок общественного транспорта, чтобы без проблем добраться в любую точку Киева.

Застройщик – девелоперская компания "STATUS GROUP" – с 2005 года предоставляет людям качественное жилье, построенное по европейским стандартам качества. Надежность и комфорт, воплощенный в совершенстве архитектурных форм, уже почти 15 лет радует тысячи жителей. Компания является одним из крупнейших игроков столичного рынка недвижимости и предлагает каждому оценить комфорт и удобство качественного жилья в районах с превосходной инфраструктурой!

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