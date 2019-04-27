Журналисты узнали, что стоит за привлекательными ценами на продукты на пасхальных распродажах

Потребителям советуют проверять дату изготовления продуктов, особенно, майонеза и сыра





Перед Пасхой супермаркеты пестрят скидками и специальными предложениями на мясо, сыр, колбасу, алкоголь. Ведь именно их, как правило, украинцы кладут в пасхальную корзину. Что стоит за привлекательными ценами? Оказалось, что большинство из них — простроченные.

Поэтому потребителям советуют проверять дату изготовления продуктов, особенно, майонеза и сыра. А еще — хорошо бы почитать состав продукта, потому что в некоторых есть добавки, которые категорически нельзя употреблять, например,Е-124, Е – 102, Е -110. Все это может вызвать аллергическую реакцию.

Нарушение можно найти не только в супермаркетах, но и на обычных рынках. Здесь множество нарушений: яйца, которые должны храниться при температуре 1-2 градуса тепла, лежат даже не в холодильнике. Нет и этикеток со сроком годности. А колбаса лежит без даты производства. Между прочим, ее могут натереть маслом, чтобы она выглядела красивее и ее хотелось приобрести.

Защитники прав потребителей советуют обязательно проверять свежесть товара и иметь в виду, что многие крупные супермаркеты предлагают обменять найдены на полках магазина простроченные продукты на такие же, но качественные, по цене не выше 10 копеек. А значит — если хорошо поискать на полках, то и пасхальную корзину можно собрать всего за несколько гривен. Главное, знать, – в каких супермаркетах действует такая программа.

Напомним, ранее мы рассказывалио продуктах для плоского живота. "Сегодня" также писали, сколько можно есть соли.

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