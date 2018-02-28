Журналисты выяснили, что зачастую становится причиной падений при гололеде

Скользкие ступени магазинов и аптек, а также лестницы подземных переходов, в такую погоду они становятся прямой дорогой в травм-пункт

Из-за гололеда и скользкой плитки в переходах украинцы получают переломы, растяжения и ушибы. Скользкие ступени магазинов и аптек, а также лестницы подземных переходов. В такую погоду они становятся прямой дорогой в травм-пункт. Существует ли покрытие, неподвластное гололеду, выясняли журналисты "Сегодня"?

Этот надземный переход сейчас больше похож на горку: снег настолько плотно лег между ступеньками, что если бы у меня были санки, я бы съехал беспрепятственно, говорит журналист.

Пенсионерка Галина Дмитриевна вспоминает, такая ситуация здесь уже не первый год. В прошлом – едва не расшиблась на этом же месте.

В подземных переходах – не лучше. На скользком граните люди падают и травмируются едва ли не каждый день.

Травматолог Дмитрий Горбань показывает характерный для гололедов перелом. Только за один день в его кабинет с похожими травмами попадает до пятидесяти человек. Большинству из них приходится пролежать в гипсе по нескольку месяцев.

Этого можно было бы избежать, если использовать в общественных местах шероховатую плитку.

Даниил Сычев торгует стройматериалами не первый год. Говорит, по цене глянцевая плитка практически не отличается от рельефной. Однако покупают зачастую глянцевую.