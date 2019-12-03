Зимой роботизированные аптеки делают скидки "Від Морозків"

Пришла зима, а вместе с ней – и акция "Від Морозків"* от роботизированных аптек. Фармбренды "Благодия", "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Аптека Шар@" делают скидки до 25% на препараты, витамины, медицинские изделия и многое другое. Только два месяца популярные товары стоят дешевле! Экономьте до 25%, когда собираете домашнюю аптечку, готовитесь в путешествие или приобретаете витамины для ребенка.

Скидки на диетические добавки, медицинские изделия и лекарства действуют с 1 декабря 2019 года по 30 января 2020 года. Об акционном перечне можно спросить у провизора, чтобы сэкономить средства из семейного бюджета. Так не придется сокращать список покупок ради экономии. Выбирайте что нужно и платите до 25% меньше в аптеке. Если времени на покупки нет, сделайте предварительный заказ через аптечную справку, пока стоите в очереди или идете с работы. Позвоните по телефону 5900, узнайте о наличии товара, сформируйте список покупок, которые заберете в ближайшей роботизированной аптеке.

Два месяца в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка", "Благодия" и "Аптека Шар@" действует акция "Від Морозків". Отправляйтесь в аптеку уже сегодня или откладывайте покупки на последний день. Скидки до 25% ждут вас до 30 января 2020 года включительно! Приходите в роботизированные аптеки за необходимыми акционными товарами и покупками без долгих очередей.

С приходом зимы хочется теплой заботы. Роботизированные аптеки помогают вам поддерживать здоровье и экономить. С 1 декабря 2019 года по 30 января 2020 года фармбренды "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" делают скидки на товары, которые могут пригодиться домашней аптечке. Делайте предварительный заказ по телефону 5900 или сразу заходите за покупками в роботизированную аптеку.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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