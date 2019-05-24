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Зорг Биогаз реализовал новый проект по производству биогаза 2,4 МВт в Киевской области

Актуально
24 мая, 09:20

В Городище-Пустоваровском Киевской области состоялся запуск биогазовой станции мощностью 2,4 МВт, которая работает на отходах сахарного завода

Станция перерабатывает 300 тонн сахарного жома в сутки по классической технологии. На территории биогазовой станции располагается два реактора и один дображиватель, в которых происходит анаэробное брожение. Объем каждого резервуара составляет 3800 куб. м. Это уже третий проект, реализованный компанией "Зорг Биогаз" для одного заказчика. Ранее были построены две биогазовые станции в Черниговской области: первая, мощностью 2,4 МВт в поселке Линовица и вторая, мощностью 1,2 МВт в селе Журавка. Для биогазовой станции в Городище-Пустоваровском "Зорг Биогаз" не только разработал проект и поставил оборудование, но и выполнил авторский надзор и пусконаладочные работы.

Справка

ООО "Зорг Биогаз Украина" осуществляет полный комплекс работ по строительству биогазовых станций – от проекта до поставки и наладке биогазового оборудования. Среди реализованных объектов компании 25 построенных и 80 спроектированных биогазовых станций в 18 странах мира.

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Тег биогаз, Зорг Биогаз

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