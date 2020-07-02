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"Звільнення Терентьєва – одне з найкращих рішень президента", – колишня держуповноважена АМКУ

2 июля, 18:18

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"Антимонопольна сфера України від його звільнення тільки виграє", - вважає Агія Загребельська

"Звільнення Терентьєва – одне з найкращих рішень президента", – про це колишня уповноважена АМКУ Агія Загребельська заявила у Фейсбуці.

"Терентьєва давно садити за грати, а не звільняти треба. Якщо його звільнять – це буде одне з найкращих рішень Зе, – зазначила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська. – Терентьєва однозначно є за що звільняти. Причин настільки багато, що важко навіть обрати, яку з них покласти в основу, не перелічуючи довгий список на кількох аркушах. Тому, антимонопольна сфера України від його звільнення тільки виграє".

Також Загребельська зазначила, що: "На мою думку, джерелом інформації був сам голова АМКУ, що вже написав або пообіцяв президенту написати заяву про звільнення за власним бажанням, й після звернувся до журналістів за допомогою та розголосом. Аби його версія "звільняють, бо я борюсь зі зловживаючими монополістами, що заважають країні розвиватись, а президент проти демонополізації" пролунала першою".

"Голова АМКУ переживає вже не першу зону турбулентності, чого тільки вартий був брифінг генерального прокурора та міністра внутрішніх справ, на якому фактично останні звинуватили керівництво комітету в отриманні хабарів від російських збройних баронів. Юрій Терентьєв пережив це, тому шанси на проходження сьогоднішньої зони з мінімальними втратами та збереженням крісла – великі", - резюмувала Загребельська.

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АМКУ Юрий Терентьев Загребельская

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