Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 194 Черкасская область

Полный список кандидатов в нардепы на 194-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 194 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бордунос Людмила Іванівна : народилася 22 сiчня 1983 року в селі Боровиця Чигиринського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Черкаської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Булатецький Микола Іванович : народився 28 серпня 1953 року в селі Стукалівка Гребінківського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Євпак Віктор Миколайович : народився 7 червня 1985 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Єфремов Юрій Валерійович : народився 2 листопада 1973 року в місті Слуцьк, Білорусь, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "Альт-сервіс", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Згіблов Олександр Георгійович : народився 25 травня 1963 року в місті Каражал Карагандинської області, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ".

Кузьмінська Світлана Олександрівна : народилася 22 квiтня 1980 року в місті Демитрів Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків голови правління, ПАТ "Черкасиобленерго", безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна : народилася 2 лютого 1976 року в селі Родниківка Уманського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри, доцент кафедри загальної педагогіки і психології, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, член Аграрної партії України, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Кухарчук Дмитро Васильович : народився 4 червня 1990 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний керівник, Черкаська філія ПП "Фокстрот-13", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Лавров Ярослав Павлович : народився 20 жовтня 1980 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прессекретар, ПАТ "Черкасиобленерго", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Лисак Олег Олександрович : народився 21 травня 1973 року в місті Конотоп Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Макеєв Валерій Федорович : народився 7 серпня 1963 року в селі Путрівка Васильківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Ніколаєва Анна Ігорівна : народилася 4 квiтня 1989 року в місті Кіровограді, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Погостінська Юлія Олександрівна : народилася 26 вересня 1976 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТРК "ВІККА", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Рибченко Олександр Володимирович : народився 24 травня 1962 року в селі Товста Городищенського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, філія концерну "Техвоєнсервіс" "Черкаський автомобільний ремонтний завод", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Рубан Сергій Леонідович : народився 6 вересня 1987 року в селі Богачівка Звенигородського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, Черкаська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Богачівка Звенигородського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Сухарьков Іван Васильович : народився 15 жовтня 1973 року в місті Остров, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор департаменту з якості, ПАТ "АЗОТ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ".

Шпак Любов Олександрівна : народилася 19 липня 1980 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ректор, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 194 Черкасская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"