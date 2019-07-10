Выборы-2019: списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду

Программные пункты и полные списки политических партий

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

21 июля в Украине пройдут парламентские выборы 2019, которые многие считают историческими для нашей страны. Скорей всего, именно составу будущего парламента придется решать нелегкие вопросы достижения мира на Донбассе, возвращения и восстановления оккупированных территорий, продолжения начатых реформ и проведения новых.

Кому граждане Украины поручат выполнять эти непростые задачи, станет известно совсем скоро. Сайт "Сегодня" предлагает читателям еще раз ознакомиться с политическими силами, за чьи партийные списки нам предстоит голосовать.

№1. Партия Оппозиционный блок

Зарегистрирована Минюстом в апреле 2010 года. Председатель политсовета партии – Борис Колесников. Оппозиционный блок идет на выборы под лозунгом "Хватит воевать – время созидать" ("Досить воювати – час творити!" – укр.) В первую пятерку блока вошли народные депутаты Евгений Мураев и Александр Вилкул, мэры Харькова Геннадий Кернес, Одессы – Геннадий Труханов, Мариуполя – Вадим Бойченко. (Полный список партии Оппозиционный блок на выборах-2019). Партия выступает за скорейшее восстановление мира на Донбассе, полное выполнение минских соглашений. В программе партии – "отмена дискриминационных законов о языке и о декоммунизации", "отмена антинародных реформ: пенсионной, медицинской, образовательной", предоставление русскому языку статуса официального, снижение налогообложения, закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины. Большое внимание партия уделяет социальной защите.

№2. Партия Сила и честь

Дата регистрации – декабрь 2004 года, лидер – Игорь Смешко. В первой пятерке списка помимо руководителя партии фигурируют народные депутаты Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иван Мирошниченко,а также экс-глава Генштаба генерал-полковник Владимир Замана. (Полный список партии Сила и Честь на выборах-2019). Партия выступает за ограничение полномочий президента, демонополизацию, деолигархизацию, деофшоризацию, дерегуляцию и детенизацию экономических отношений, реализацию евро- и евроатлантического интеграционного курса, возврат аннексированного Крыма и деоккупацию Донбасса путем дипломатических и экономических мер международного воздействия. Упор партия делает на борьбу с коррупцией.

№3. Партия Батькивщина

Зарегистрирована в сентябре 1999-го, лидер – Юлия Тимошенко. В первой пятерке списка партии – народные депутаты Юлия Тимошенко и Сергей Тарута, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, народные депутаты Сергей Соболев и Елена Кондратюк. (Полный список партии Батькивщина на выборах-2019). Партия идет на выборы с программой "Новый курс Украины". Выступает за интеграцию в ЕС и НАТО. Переговоры относительно восстановления территориальной целостности Украины предлагает проводить в минском, нормандском форматах, а также в формате "Будапешт+" – с привлечением США и Великобритании как подписантов Будапештского меморандума. Партия намерена отстаивать продление моратория на продажу земли, внедрить персонифицированную пенсионную реформу, ликвидировать ряд налогов и сборов. Среди целей Батькивщины – повышение за пять лет средней зарплаты в стране до уровня средней зарплаты в Польше.

№4. Партия Патриот

Существует с марта 2005 года. Лидер – экс-первый замгенпрокурора Михаил Голомша – возглавляет список партии. Помимо него в пятерку вошли ученые и преподаватели вузов Николай Сирый, Георгий Филипчук, Александр Журавчак, Иван Бобул (последний известен также как певец ИвоБобул). (Полный список партии Патриот на выборах-2019). На выборы партия идет под слоганом "С Украиной в сердце и душе – мы победим!". Программа предусматривает, в частности, переход на президентско-парламентскую систему управления, где президент будет не формировать, а возглавлять исполнительную власть. Также в программе – внедрение инновационных технологий и научного подхода к функционированию государства.

№5. Партия Сила Людей

Зарегистрирована в августе 2014-го. В первой пятерке списка – глава партии Александр Солонтай, адвокат Светлана Сова, народный депутат Остап Еднак, экс-мэр Нетешина, основатель волонтерской программы "Майдан. Медики" Ольга Омельчук, адвокат Денис Тарасов. (Полный список партии Сила Людей на выборах-2019). Среди программных пунктов партии – легализация оружия для самозащиты, усиление контроля общественности над правоохранительными органами, упрощение условий ведения предпринимательства, введение налога на выведенный капитал. Сила Людей выступает за введение двойного гражданства (за исключением гражданства государства-агрессора), сокращение бюрократии, выборность местных судей.

№6. Партия Оппозиционная платформа – За жизнь

В первой пятерке списка – народные депутаты Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Наталья Королевская и Сергей Левочкин. Также в пятерке – глава общественной организации "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук. (Полный список партии Оппозиционная платформа – За жизнь на выборах-2019). Партия выступает за проведение прямых переговоров в четырехугольнике Киев – Донецк – Луганск – Москва, предоставление автономного статуса Донбассу, принятие законов об амнистии и создании на Донбассе свободной экономической зоны, восстановление связей с Россией. Среди программных пунктов – переход к парламентской системе правления и отмена ряда законов, принятых в предыдущие годы, в частности закона о люстрации.

№7. Партия зеленых Украины

Создана в мае 1991 года. В первой пятерке списка – помощник-консультант народного депутата Татьяна Бодун, лидер партии Виталий Кононов, а также Сергей Луговик, Александр Зискин, Элеонора Крупко. (Полный список Партии зеленых Украины на выборах-2019). Основной упор в программе сделан на преодоление экологических проблем и создание экологически благоприятной среды. Партия зеленых Украины выступает за снятие неприкосновенности с народных депутатов, судей, президента Украины, за введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. Также в программе – легализация медицинского каннабиса.

№8. Партия Всеукраинское объединение Факел

В первую пятерку списка партии вошли ее лидеры Татьяна Однорог, Александр Крамар и Александр Гончаров. Также в пятерке – участник программы "Новые лидеры" Ольга Евчук и врач Наталья Милко. (Полный список партии Всеукраинское объединение Факел на выборах-2019). В программе партии – "мирное решение конфликта, но путем выполнения условий Будапештского меморандума". Факел намерен создать информационную платформу, "целью которой будет донести правдивую информацию до русского народа". Решить конфликт должны обе стороны – как российская, так и украинская.

№9. Партия Самопомич

Список партии, созданной в декабре 2012 года, возглавил мэр Львова Андрей Садовый. Также в первую пятерку вошли преподаватель вуза Ольга Квасницкая, общественный активист Александра Дрик, Татьяна Бидняк и народный депутат Оксана Сыроид. (Полный список партии Самопомич на выборах-2019). В программе партии – минимизация вмешательства государства в экономику, дерегуляция бизнеса, создание условий для привлечения инвестиций. Среди программных пунктов партии – увеличение вознаграждения украинским военнослужащим, поддержка ветеранов. Партия предлагает инициировать создание Центрально-Восточного европейского военного альянса и одновременно стремиться к членству в НАТО. Значительное внимание партия уделяет повышению социальных стандартов. Возврат оккупированных территорий предлагается осуществить мирным путем, но при повышении обороноспособности страны.

№10. Партия Европейская Солидарность

Возглавляет список партии пятый президент независимой Украины Петр Порошенко. Также в первую пятерку списка вошли действующий спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-лейтенант Михаил Забродский, общественный активист, преподаватель вуза, ведущая и певица София Федина. (Полный список партии Европейская Солидарность на выборах-2019). На выборы партия идет с программой "Защитим европейское будущее Украины!". Цель партии – создание условий и достижение критериев, позволяющих подать заявки на вступление в ЕС и получение ПДЧ в НАТО уже в 2023 году. Достичь мира партия предлагает путем усиления международного давления на агрессора, введения миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса. В программе также – завершение ранее начатых реформ, закрепление их результатов.

№11. Партия Украинская стратегия Гройсмана

Список партии возглавляет премьер-министр Владимир Гройсман. Также в первую пятерку вошли министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый замминистра информационной политики Эмине Джапарова, министр культуры Евгений Нищук. (Полный список партии Украинская стратегия Гройсманана выборах-2019). "Украинская стратегия – это план развития среднего класса и процветания Украины", отмечается в программе партии. Программа предусматривает сохранение макрофинансовой стабильности, создание условий для привлечения инвестиций, разумное регулирование и стимулирование развития бизнеса. В программе также – борьба с коррупцией, завершение судебной реформы, получение ускоренного плана членства в НАТО.

№12. Партия Гражданская позиция

Возглавляет список партии, созданной в марте 2005 года, ее лидер – Анатолий Гриценко. В первую пятерку также вошли народный депутат Дмитрий Добродомов, бывший вице-спикер парламента и экс-вице-премьер-министр Николай Томенко, экс-депутат Николай Катеринчук, адвокат Марина Соловьева. (Полный список партии Гражданская позиция на выборах-2019). Программа партии предусматривает отмену призыва и создание профессиональной армии, борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, продвижение в НАТО и ЕС, деолигархизацию и поддержку украинского производителя. Среди пунктов программы – лишение депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Партия обещает превратить Украину в научный центр Европы и европейский экологический оазис.

№13. Партия Социальная справедливость

Возглавляет список партии, созданной в марте 2009 года, ее лидер Алла Шлапак. Также в список вошли общественные лидеры Александр Дичек и Снежана Сорока, тренер ДЮСШ Святослав Сирота, общественный активист Юлия Сергеева. (Полный список партии Социальная справедливость на выборах-2019). Партия выступает за возвращение оккупированных территорий "прагматичным путем". Евроинтеграционные устремления Украины не оспариваются, однако их реализация не должна идти вразрез национальным интересам Украины. В программе партии – строительство социально ориентированной рыночной экономики со справедливым налогообложением, защита отечественного производителя, инвестирование в образование и науку. Большое внимание уделяется в программе также усилению социальной защиты граждан.

№14. Партия Слуга народа

Возглавляет список партии, зарегистрированной в марте 2016 года, ее руководитель Дмитрий Разумков. Также в первой пятерке партии – представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук, преподаватель вуза Ирина Венедиктова, предприниматели Давид Арахамия и Галина Янченко. (Полный список партии Слуга народа на выборах-2019). Партия намерена упразднить неприкосновенность народных депутатов, ввести механизм отзыва депутатов, потерявших доверие избирателей, механизм народного вето на законы, а также механизм влияния граждан на власть через референдумы. В программе партии – утверждение законов, необходимых для расширения сотрудничества с ЕС и НАТО. На оборону предлагается выделять не менее 5% ВВП. Значительное внимание уделено борьбе с коррупцией, созданию условий для ведения бизнеса и развития экономики.

№15. Партия Сила права

Список партии возглавляет ее лидер, экс-депутат Андрей Сенченко. В первую пятерку также вошли правозащитник и общественный активист Александр Данилюк, преподаватель вуза Владимир Василенко, телеведущая Юлия Черноусько, общественный деятель Анатолий Полях. (Полный список партии Сила права на выборах-2019). Программа партии декларирует бескомпромиссную борьбу за возвращение оккупированных территорий и компенсацию государством-агрессором нанесенного Украине ущерба, продолжение курса на евроатлантическую интеграцию. Среди задач – вхождение Украины в 20-ку наиболее развитых стран мира на протяжении последующих десяти лет. Критерием эффективности госуправления предлагается считать Индекс счастья ООН.

№16. Радикальная партия Олега Ляшко

Партия зарегистрирована в сентябре 2010 года. В пятерку списка входят лидер партии, народный депутат Олег Ляшко, народные депутаты Виктор Галасюк, Андрей Лозовой и Иван Савка, а также первый замглавы Черновицкой облрады Инга Маковецкая. (Полный список партии Радикальная партия Олега Ляшко на выборах-2019). Программа партии предусматривает сокращение числа депутатов до 250, министерств – до 10, госрегулирование цен на лекарства и продукты, снижение цен на газ и коммунальные услуги, закрепление земли за селянами, дотации, развитие инфраструктуры села. Партия выступает за заключение прямого военного договора с США. Достижение мира и возвращение оккупированных территорий предлагает реализовать через Будапештский меморандум. В противном случае Украина должна восстановить свой ядерный статус.

№17. Партия Шария

Лидер партии и избирательного списка Анатолий Шарий снят с выборов по решению Центризбиркома. Кроме него первую пятерку списка формировали безработные Ольга Бондаренко и Антонина Белоглазова,предприниматели Павел Уллах и Евгений Евтухов (Полный список партии Партия Шария на выборах-2019). Партия выступает за внеблоковый статус Украины, выполнение условий Соглашения о Евроассоциации с лоббированием внесения в него изменений в пользу Украины, выгодные взаимоотношения со всеми странами. В программе партии – возобновление социальных льгот жителям оккупированных территорий. Основной упор партия делает на молодежную политику.

№18. Партия Голос

Список партии возглавляет ее лидер, музыкант Святослав Вакарчук. Также в первую пятерку входят экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко, топ-менеджер IT-компании Кира Рудык, руководитель отдела законотворческой работы в партии Ярослав Железняк, предприниматель Александра Устинова. (Полный список партии Голос на выборах-2019). В программе партии – завершение реформ в области образования и медицины, борьба с коррупцией, деолигархизация, демонополизация. Партия выступает за развитие экономики высоких технологий. Внешнеполитические приоритеты – вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

№19. Партия Незалежнисть

Возглавляет список партии, созданной в январе 2016 года, экс-премьер Крыма и экс-министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев. Помимо него в первую пятерку списка партии вошли экс-народный депутат Иван Ступак, помощник-консультант народного депутата Татьяна Зюбанова, адвокат Василий Фаринник, экс-первый замминистра МВД и экс-первый замглавы СБУ Сергей Черных. (Полный список партии Незалежнисть на выборах-2019). Партия выступает за прекращение огня и боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе путем активизации переговоров в нормандском и минском форматах, постепенную демилитаризацию и поэтапную интеграцию неподконтрольных территорий в состав Украины дипломатическим путем. В программе партии – отмена неприкосновенности президента и депутатов, борьба с коррупцией и детенизация экономики, наделение местных рад правом определять языковую и культурную политику.

№20. Аграрная партия Украины

Первым номером в партийном списке идет народный депутат Михаил Поплавский. Также в пятерку вошли управленец Лилия Бортич, предприниматель Денис Марчук, функционер партии Анна Мадей, безработный Владимир Шушкевич. (Полный список партии Аграрная партия Украины на выборах-2019). В программе партии – создание инфраструктуры медучредждений страны, ликвидация райуправлений образования и усиление роли родителей в управлении школами. В аграрной сфере программа, в частности, предлагает ограничить площади земельных угодий, которые могут находиться в пользовании одного лица, стимулировать развитие переработки, поддержку становления и развития семейных фермерских хозяйств.

№21. Партия ВО Свобода

Возглавляет список партии, созданной в октябре 1995 года, глава этой политической силы Олег Тягнибок. Также в первую пятерку списка вошли народные депутаты Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош, политик и общественный активист Андрей Тарасенко, экс-вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский. (Полный список партии ВО Свобода на выборах-2019). В программе партии – разрыв дипотношений с Россией, формирование антироссийской коалиции стран для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, достижение выгодных для Украины условий, четких гарантий, конкретных мероприятий и сроков вступления Украины в ЕС и НАТО. Партия выступает за легализацию гражданского оружия, деолигархизацию, демонополизацию и деофшоризацию экономики, борьбу с коррупцией на всех уровнях, люстрацию, отмену неприкосновенности президента, депутатов, судей. Большое внимание уделяется защите украинского языка и культуры.

№22. Партия Рух Новых Сил Михаила Саакашвили

В первую пятерку списка партии вошли Михаил Саакашвили, экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, экс-народный депутат Олесь Доний, бывшая сотрудница НАЗК Анна Соломатина, экономист Владимир Лановой. (Полный список партии Рух Новых Сил Михаила Саакашвили на выборах-2019). На выборы партия идет с программой "План спасения страны за 70 дней: наведение порядка и достижение мира". Основной упор делается на борьбе с коррупцией, деолигархизации и демонополизации экономики. Партия выступает за сокращение количества и величины налогов, количества лицензий и разрешений, ставок таможенных сборов, дерегуляцию экономики. В программе партии – запрет на любую торговлю с оккупированными территориями, ликвидация "Укроборонпрома" и утверждение новой программы вооружения, замена украинского постсоветского генералитета на боевых командиров.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что с начала избирательной кампании полиция уже успела зафиксировать больше полутора тысяч нарушений.

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