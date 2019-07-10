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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 197 Черкасская область

10 июля, 23:30

Полный список кандидатов в нардепы на 197-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 197 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гайович Вадим Юрійович : народився 30 травня 1984 року в місті Золотоноша Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник президента, "Українська асоціація Римського Клубу", безпартійний, проживає в місті Золотоноша Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Гаркава Марина Олександрівна : народилася 6 жовтня 1981 року в місті Тальне Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Головін Роман Григорович : народився 13 сiчня 1975 року в селі Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Маруна-нью", безпартійний, проживає в місті Золотоноша Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Голуб Владислав Володимирович : народився 22 квiтня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Голуб Владислав Миколайович : народився 10 червня 1975 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, член редакційної ради, ТОВ "Телекомпанія "Телевсесвіт", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Доманський Володимир Миколайович : народився 11 травня 1973 року в селі Яснозір’я Черкаського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в селі Софіївка Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубенець Сергій Михайлович : народився 15 грудня 1983 року в селі Левченки Драбівського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Єременко Микола Олександрович : народився 1 жовтня 1982 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селищі Коцюбинське міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Корнієнко Олександр Васильович : народився 25 липня 1978 року в місті Канів Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Канівське комунальне підприємство "Міський ринок", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Полозов Віктор Олександрович : народився 31 серпня 1958 року в місті Починок Смоленської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "НТЦ "Алвіго", член Аграрної партії України, проживає в селі Коробівка Золотоніського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Русаліна Людмила Володимирівна : народилася 5 травня 1967 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "Шполянська кондитерська фабрика", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Скічко Олександр Олександрович : народився 28 квiтня 1991 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Стоянов Вадим Вікторович : народився 11 лютого 1985 року в селі Перчунове Добровеличківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, авіадиспетчер, РСП "Київцентраеро" ДП "Украерорух", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Перчунове Добровеличківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Терещук Єлизавета Сергіївна : народилася 24 травня 1991 року в місті Черкасах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з питань маркетингу, голова наглядової ради ТОВ "Агропромислова компанія "Маїс", голова наглядової ради ТДВ "Русь", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Фучило Дмитро Ярославович : народився 13 лютого 1989 року в селищі Пісківка Бородянського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Пісківка Бородянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Чонка Євген Андрійович : народився 2 червня 1974 року в селі Оленівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Юридична компанія – Феміда", безпартійний, проживає в місті Золотоноша Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Шабатура Сергій Володимирович : народився 31 серпня 1981 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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