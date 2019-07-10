Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 198 Черкасская область

Полный список кандидатов в нардепы на 198-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 198 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Архип’юк Ярослав Віталійович : народився 8 липня 1988 року в місті Кам’янка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, газета "Вісник рідного краю", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Кам’янка Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Бобровицький Анатолій Всеволодович : народився 6 грудня 1959 року в місті Миронівка Миронівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Платформ.А", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бутенко Олександр Анатолійович : народився 1 вересня 1968 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "П.Р.С. і компанія", безпартійний, проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Воронов Сергій Павлович : народився 6 травня 1988 року в селі Родниківка Олександрівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янка Кам’янського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Грошев Володимир Володимирович : народився 24 сiчня 1976 року в селі Балаклея Смілянського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Смілянська районна рада, безпартійний, проживає в селі Теклине Смілянського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Д’яченко Наталія Олександрівна : народилася 4 травня 1979 року в смт Дубівський міста Антрацит Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, начальник відділу, КП "ВодГео", безпартійнa, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Зайцев Сергій Анатолійович : народився 30 червня 1972 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Плоске Смілянського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Карась Павло Миколайович : народився 25 травня 1977 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальне підприємство теплових мереж "Черкаситеплокомуненерго", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ".

Кармазін Юрій Анатолійович : народився 21 вересня 1957 року в місті Звенигородка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ГО "Інститут права і суспільства", член Партії захисників Вітчизни, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Коваленко Валентина Михайлівна : народилася 9 вересня 1964 року в селі Ташлик Смілянського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист, КЗ "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в селі Білозір’я Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Лукашук Артем Борисович : народився 17 серпня 1994 року в селі Благодатне Амвросіївського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Нестеренко Ігор Іванович : народився 30 травня 1975 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з комерційних питань, ТОВ "Грейт Логістик", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Омаргалієв Костянтин Сапартаєвич : народився 28 лютого 1967 року в місті Єгендибулак Карагандинської області, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Черкаська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Осьмачко Микола Степанович : народився 6 грудня 1979 року в смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту інформації, управління Державної казначейської служби у Новоархангельському районі Кіровоградської області, безпартійний, проживає в смт Новоархангельськ Новоархангельського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Пилюхно Олександр Іванович : народився 5 грудня 1967 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, заступник директора, Всеукраїнський благодійний фонд "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Решетняк Вадим Володимирович : народився 3 вересня 1972 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕКОТЕХЕНЕРГО", безпартійний, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Рудик Сергій Ярославович : народився 11 жовтня 1970 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Саража Євген Володимирович : народився 7 грудня 1977 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Сташук Микола Дмитрович : народився 2 травня 1974 року в селі Гнатівка Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Супрун Людмила Павлівна : народилася 7 сiчня 1965 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Український фонд миру, член Народно-демократичної партії (НДП), проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тюхтій Микола Петрович : народився 13 червня 1950 року в селі Велика Мочулка Теплицького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, концерн "Украгротехсервіс", член Народно-демократичної партії (НДП), проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Цибко Олексій Олександрович : народився 19 березня 1967 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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