Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 205 Черниговская область

Полный список кандидатов в нардепы на 205-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 205 (Черниговская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Асмолов Сергій Вікторович : народився 20 вересня 1960 року в місті Сіверськ Артемівського району Донецькоі області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Бабенко Михайло Миколайович : народився 15 вересня 1981 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПрАТ "Медфарком-Центр", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бабичева Людмила Геннадіївна : народилася 14 квiтня 1977 року в смт Радуль Ріпкинського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Власенко Юрій Дмитрович : народився 21 квiтня 1980 року в місті Прилуки Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Грецький Володимир Миколайович : народився 10 грудня 1961 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Деснянська районна у місті Чернігові рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Живенко Світлана Віталіївна : народилася 19 листопада 1967 року в місті Мукачево Закарпатської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, будівельна компанія "СВ надійний партнер", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Куліда Василь Олександрович : народився 10 жовтня 1959 року в селі Вихвостів Городнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний менеджер, АТ "Райффайзен Банк Аваль", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Куліч Валерій Петрович : народився 28 серпня 1973 року в селі Жовтневе Коропського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Куліш Ольга Андріївна : народилася 3 листопада 1950 року в селі Велика Дівиця Прилуцького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, касир, ФОП Ушакова Т.О., безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Куц Ярослав Валентинович : народився 2 травня 1992 року в місті Бобровиця Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Родикова Марія Вадимівна : народилася 1 серпня 1988 року в місті Чернігові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Деснянська районна у місті Чернігові рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ".

Сапон Леонід Іванович : народився 29 березня 1958 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Семінський Олег Валерійович : народився 20 грудня 1973 року в Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ділайс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ткаченко Володимир Володимирович : народився 13 березня 1964 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, Київський національний університет будівництва і архітектури, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шерстюк Жанна Володимирівна : народилася 3 липня 1983 року в селі Трудове Ріпкинського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, Черниговская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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