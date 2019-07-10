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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 207 Черниговская область

10 июля, 23:30

Полный список кандидатов в нардепы на 207-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 207 (Черниговская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Блауш Дмитро Ярославович : народився 8 листопада 1992 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БЛАУШ", фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Бондар Олександр Анатолійович : народився 20 березня 1992 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, виконавчий директор, ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Слуга народа" ППО АТ "СЛОВ’ЯНСЬКІ ШПАЛЕРИ-КФТП" ППЛГУ", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Дячук Юрій Вікторович : народився 8 червня 1992 року в селі Шелестово Краснокутського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Черешеньки Коропського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Євлахов Анатолій Сергійович : народився 18 квiтня 1962 року в смт Ширяєве Ширяївського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, виконавчий директор, ПП "УДАР", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Євлахов Анатолій Сергійович : народився 14 квiтня 1981 року в місті Керч, Республіка Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Євлахов Анатолій Сергійович : народився 15 квiтня 1998 року в селі Кучурган Роздільнянського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Марківка Роздільнянського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Жадченко Андрій Миколайович : народився 22 вересня 1971 року в місті Городня Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Городня Городнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Зуєв Максим Сергійович : народився 14 квiтня 1982 року в місті Кустанай, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник, ТОВ "Артмедіа АДВ", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кошовий Дмитро Вікторович : народився 7 травня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, приватне підприємство "Слуга народа" ЗЕ! ДЕПУТАТ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Левківський Микола Петрович : народився 20 серпня 1966 року в селі Верпа Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, районне заготівельно-виробниче об’єднання Городнянської райспоживспілки, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Городня Городнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Овчаренко Олексій Миколайович : народився 27 лютого 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з розвитку малого та середнього бізнесу, "ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ ГРУП" ЛТД, Республіка Болгарія, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Рибаков Ігор Олександрович : народився 14 серпня 1976 року в місті Веймар, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Благодійний фонд "Місія Милосердя", безпартійний, проживає в селі Грем’яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Ригованов Руслан Олександрович : народився 31 липня 1974 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків керівника, ДП "Севастопольський морський рибний порт", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Романенко Ігор Володимирович : народився 7 липня 1982 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, благодійний фонд "Урочище Святе", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ".

Селівон Олександр Олександрович : народився 28 сiчня 1987 року в селі Карпилівка Козелецького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший слідчий, Чернігівський відділ поліції ГУНП в Чернігівській області, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Селянський Володимир Миколайович : народився 22 квiтня 1973 року в смт Понорниця Коропського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Понорниця Коропського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Сергієнко Сергій Федорович : народився 6 грудня 1967 року в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з маркетингу, ТОВ "Стандарт", безпартійний, проживає в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Солодаренко Роман Васильович : народився 26 сiчня 1984 року в селі Киріївка Сосницького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Кудрівка Сосницького району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Ярова Алла Артурівна : народилася 9 жовтня 1967 року в місті Ленінськ, Казахстан, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, АТ "Чернігівгаз", безпартійнa, проживає в селі Комань Новгород-Сіверського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черниговская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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