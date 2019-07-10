Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 208 Черниговская область

Полный список кандидатов в нардепы на 208-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 208 (Черниговская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бровченко Костянтин Михайлович : народився 6 квiтня 1986 року в місті Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Веремієнко Оксана Віталіївна : народилася 27 квiтня 1982 року в місті Борзна Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, економіст, Борзнянська райспоживспілка, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Борзна Борзнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Гаврутенко Олександр Анатолійович : народився 12 жовтня 1979 року в місті Бахмач Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, ТОВ "Профіт Медіа Груп", безпартійний, проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Гайдукевич Валерій Володимирович : народився 22 вересня 1970 року в місті Ірпінь Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач складу, ПП "Менський Аграрник", безпартійний, проживає в місті Мена Менського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Давиденко Антон Миколайович : народився 6 жовтня 1990 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, митний брокер, ТОВ "Леві Логістик", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Давиденко Артем Миколайович : народився 20 травня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Давиденко Валерій Миколайович : народився 16 березня 1973 року в місті Носівка Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Носівка Носівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Панченко Антон Олександрович : народився 5 вересня 1995 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "ОКТЯБРЬ 17", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Потеруха Валентин Олександрович : народився 23 травня 1994 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Чернігівський національний технологічний університет, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Примаков Геннадій Анатолійович : народився 8 лютого 1976 року в місті Бахмач Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Менський міський голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Мена Менського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Савченко Олександр Валерійович : народився 30 жовтня 1983 року в селі Курінь Бахмацького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Віктор Іванович : народився 17 червня 1963 року в селі Кропивне Бахмацького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Спілка підприємців "Нова економічна політика", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Усенко Анатолій Анатолійович : народився 13 серпня 1986 року в місті Бахмач Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Комерційний центр "Афіто", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Напомним, Черниговская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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