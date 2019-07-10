Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 203 Черновицкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 203-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 203 (Черновицкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Беженар Мірча Дмитрович : народився 2 жовтня 1956 року в селі Михайлівка Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Герман Микола Васильович : народився 4 грудня 1965 року в селі Велика Буда Герцаївського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Привороки Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Гросу Михайло Михайлович : народився 4 серпня 1967 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, шеф-редактор, газета "Лібертатя Кувинтулуй", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Жар Михайло Михайлович : народився 4 сiчня 1989 року в селі Петрашівка Герцаївського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Молниця Герцаївського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мазурашу Георгій Георгійович : народився 17 квiтня 1971 року в селі Круп’янське Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ "Чернівецький обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Майданський Руслан Іванович : народився 17 грудня 1983 року в селі Рокитне Новоселицького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ПП "МІК+", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Рокитне Новоселицького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Мунтян Артур Іванович : народився 1 сiчня 1992 року в селі Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Чернівецькі хлібо-булочні вироби", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Панчук Петро Володимирович : народився 22 травня 1971 року в селі Підбрусень Млинівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Глибоцька районна рада Чернівецької області, безпартійний, проживає в селі Чагор Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Попадюк Іван Миколайович : народився 3 червня 1979 року в місті Новоселиця Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Попеску Іван Васильович : народився 16 квiтня 1964 року в селі Нижні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Нижні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Присняк Юрій Леонтійович : народився 19 квiтня 1961 року в селі Рокитне Новоселицького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, менеджер, ТОВ "Буковинська Енергетична Компанія", безпартійний, проживає в селі Чагор Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Продан Юрій Михайлович : народився 29 серпня 1980 року в селі Молодія Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Коровійський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Коровія Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Пушко-Цибуляк Єлизавета Михайлівна : народилася 2 жовтня 1965 року в селі Кам’янка Глибоцького району Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, судовий експерт з економічних питань, член Політичної Партії "Патриот", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Романюк Євген Вікторович : народився 12 червня 1996 року в селі Зарожани Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Семенюк Іван Васильович : народився 12 лютого 1968 року в селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Родничок", безпартійний, проживає в селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Танас Михайло Костянтинович : народився 8 листопада 1968 року в селі Великосілля Герцаївського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Могилівка Герцаївського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Тіміш Григорій Іванович : народився 11 грудня 1970 року в селі Купка Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Купка Глибоцького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черновицкая область разбита на 4 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 4 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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