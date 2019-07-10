Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 24 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 24-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 24 (Днепропетровская область):

Барановская Ольга Александровна: родилась 1 декабря 1973 года в городе Павлоград Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийная, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Береза ​​Юрий Николаевич: родился 8 февраля 1970 года в селе Саксагань Пятихатского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Бутырина Яна Борисовна: родилась 20 сентября 1979 в городе Днепр, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Социалистической партии Украины, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Социалистическая партия Украины.

Виленский Александр Станиславович: родился 6 августа 1997 в городе Днепр, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Гершун Юлия Валерьевна: родилась 7 сентября 1989 года в городе Тернополе, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, управляющий партнер ООО "ПИПЛ.ЮА. ПАБЛИШИНГ ХАУС", беспартийная, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Говоруха Олег Владимирович: родился 4 июня 1985 года в городе Чита, Россия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Исхаков Сергей Ильясович: родился 17 марта 1985 года в городе Днепр, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кисилевский Дмитрий Давыдович: родился 23 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по корпоративным отношениям ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Найденов Виктор Иванович: родился 18 августа 1961 года в городе Днепр, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Панченко Владимир Григорьевич: родился 24 июля 1962 года в городе Ржищев Кагарлицкого района Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП "Агентство развития Днепра" Днепровского городского совета, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Петренко Валерий Иванович: родился 21 июня 1968 года в селе Знаменовка Новомосковского района Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ООО "Приднепровская мыловаренная компания", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Семенко Олег Борисович: родился 25 августа 1961 года в городе Каменское Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор департамент экологической политики Днепровской городского совета, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Чебанов Александр Владиславович: родился 3 мая 1973 года в городе Днепр, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель фермерского хозяйства "Западное", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Шевченко Сергей Анатольевич: родился 27 июля 1970 года в городе Днепр, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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