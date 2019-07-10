Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 26 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 26-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 26 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Агапов Дмитро Олександрович : народився 9 квiтня 1985 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, інструктор, приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Артеменко Сергій Володимирович : народився 18 березня 1978 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ГЛОБАЛ ТРАНС ГК", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Базайкова Олена Іванівна : народилася 28 вересня 1973 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Бекерова Наталія Андріївна : народилася 23 вересня 1976 року в місті Торез Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Вовк Артур Анатолійович : народився 5 березня 1978 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Бетонсервiс", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Водолазький Олександр Миколайович : народився 10 червня 1958 року в місті Лисичанськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальне підприємство "Комунгоспсервіс" Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

В’язовий Вячеслав Вікторович : народився 14 червня 1968 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, голова (керуючий партнер), адвокатське об’єднання "Ваш Адвокат", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Гончаренко Наталя Вікторівна : народилася 3 жовтня 1973 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Регіональна організація Політичної партії "Оппозиционный блок" в Дніпропетровській області, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Гуфман Геннадій Леонідович : народився 28 серпня 1970 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ІР-ІНВЕСТ-ГРУПП", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Єрмолаєв Сергій Олександрович : народився 26 лютого 1956 року в селі Серафимівка Ольгінського району Приморського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, контролер водопровідного господарства, комунальне підприємство Любимівської сільської ради "ГОСПОДАР", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Зеленюк Олександр Валерійович : народився 16 червня 1985 року в селі Водяне Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділення хірургії органів травлення, ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Кендиш Олександр Віталійович : народився 11 вересня 1992 року в селі Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Укрекспертбуд Україна", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кісельов Павло Вікторович : народився 13 серпня 1974 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Климова Олександра Владиславівна : народилася 12 жовтня 1975 року в місті Дніпроперовську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Корінний Олександр Дмитрович : народився 5 квiтня 1986 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "А.Р.Е.С.", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Кривда Максим Михайлович : народився 16 серпня 1988 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор з безпеки відділу зовнішньої безпеки, ТОВ "Дніпромлин", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Курасова Альона Сергіївна : народилася 26 березня 1994 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, диспетчер відділу охорони, КП "Муніципальна варта", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кургузов Юліан Вікторович : народився 26 квiтня 1963 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Торгівельно-промислова група "Вершина", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Ліберман Оксана Олександрівна : народилася 21 липня 1987 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Ліберман Шмуель Олександрович : народився 20 грудня 1984 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Макаренко Ігор Володимирович : народився 12 квiтня 1972 року в селі Смірних Смірнихівського району Сахалінської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний менеджер, ТОВ "Конте Україна", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Назарюк Ірина Олександрівна : народилася 29 вересня 1978 року в місті Верховцево Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу продажу, ТОВ "Артікус", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Нестеренко Кирилл Олександрович : народився 8 лютого 1993 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, ТДВ "Дніпрокомунтранс", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Одолад Костянтин Олександрович : народився 10 лютого 1970 року в місті Карло-Лібкнехтівськ Артемівського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, технічний директор, ТОВ "ДНІПРОВІЖН", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Панащенко Юрій Володимирович : народився 24 серпня 1984 року в місті Ташкент Ташкентської області, Республіка Узбекистан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, фізична особа – підприємець Білосвіт Т.Ю., безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Проскуріна Олена Володимирівна : народилася 9 березня 1983 року в місті Москва, Росія, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "ДНІПРОВІЖН", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Пугач Андрій Миколайович : народився 13 листопада 1982 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри менеджменту публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Резворович Владислав Олегович : народився 17 лютого 1990 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Шевченківська районна у місті Дніпрі рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Сарвіра Андрій Ігорович : народився 18 липня 1989 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Танцюра Віталій Євгенович : народився 5 травня 1973 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Дія Лайт", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Харченко Петро Петрович : народився 2 березня 1983 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Хоміч Любов Дмитріївна : народилася 12 серпня 1950 року в селі Новоолексіївка Синельниківського району Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Чередніченко Олег Євгенійович : народився 20 листопада 1961 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Чернявський Кирило Михайлович : народився 14 лютого 1979 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Чмих Олександр Олександрович : народився 1 серпня 1971 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Міралді ВС", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Шуйдін Вадим Михайлович : народився 8 червня 1974 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "НВО Моноліт", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Явтушенко Євген Олегович : народився 15 вересня 1975 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "НВК-1993", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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