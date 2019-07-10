Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 27 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 27-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 27 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрійченко Олексій Дмитрович : народився 25 травня 1971 року в місті Магдебург, НДР, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова спостережної ради, ТОВ "Корпорація Укральянс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Більцан Юлія Леонідівна : народилася 2 березня 1984 року в місті Баку, Азербайджан, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Гордєєв Денис Олександрович : народився 19 жовтня 1979 року в місті Лебедин Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Єфіменко Антон Олександрович : народився 18 липня 1997 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Промтехаудит", безпартійний, проживає в селі Військове Солонянського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Кирпенко Денис Володимирович : народився 16 червня 1978 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЖСК "ПРОСПЕКТ", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кравченко Артем Юрійович : народився 12 липня 1997 року в місті Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Майденко Ігор Євгенович : народився 11 грудня 1986 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач приймально-діагностичного відділення, комунальний заклад "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Медяник В’ячеслав Анатолійович : народився 3 серпня 1987 року в місті Сніжне Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Мінаков Дмитро Валерійович : народився 24 серпня 1970 року в місті Марганець Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "АРБ ЛТД", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Нікітін Сергій Михайлович : народився 14 червня 1982 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Окунинець Сергій Васильович : народився 10 червня 1980 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Оберіг 27", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Пилипенко Анжеліка Анатоліївна : народилася 6 лютого 1970 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри цивільного, господарського та екологічного права, Університет митної справи та фінансів, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Протасов Вадим Вячеславович : народився 7 квiтня 1992 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець першої категорії факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Ричкова Тетяна Борисівна : народилася 7 жовтня 1978 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Рябоконь Генадій Володимирович : народився 14 квiтня 1984 року в місті Марганець Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ГО "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Марганець Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Сімонов Юрій Юрійович : народився 13 червня 1972 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Голос!", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Сніда Євгеній Олегович : народився 4 квiтня 1991 року в селі Райполе Межівського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор студентського містечка, доцент кафедри східноєвропейської історії, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Татарников Юрій Євгенійович : народився 13 березня 1965 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, житловий відділ Соборної районної в місті Дніпрі ради, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Терещенко Захар Олегович : народився 3 квiтня 1998 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Толкачов Олег Іванович : народився 31 липня 1965 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Кафа Юніон", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 27 Днепропетровская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"