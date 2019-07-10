Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 29 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 29-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 29 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гарькавий Володимир Віталійович : народився 10 березня 1983 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Голосний Максим Ігоревич : народився 4 жовтня 1981 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Єлизаветівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Демченко Сергій Олексійович : народився 13 березня 1976 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в селищі Дослідне Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Джихур Сергій Вікторович : народився 13 сiчня 1984 року в селі Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Камінський Ігор Васильович : народився 5 сiчня 1966 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник протиповітряної оборони частин в військовій частині 3057, Національна гвардія України, безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Капуста Едуард Олександрович : народився 5 вересня 1994 року в селищі Миколаївка Петриківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, служба безпеки, металургійний завод ТОВ "АМЗ ГРУПП", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Кісель Юрій Іванович : народився 12 березня 1965 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Колесников Владислав Миколайович : народився 23 липня 1990 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, юридична компанія ТОВ "Стратегія захисту", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Кошка Дмитро Олександрович : народився 12 липня 1985 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, НТУ "Дніпровська Політехніка", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Максименко Олександр Юрійович : народився 7 лютого 1989 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Маласай Віталій Миколайович : народився 11 квiтня 1975 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації, безпартійний, проживає в місті Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Сергій Ігорович : народився 24 жовтня 1971 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ "Броварський завод пластмас", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Місіратов Марлен Едемович : народився 11 липня 1978 року в місті Андіжан, Узбекистан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, голова, ГО "Хайтарма Крим", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Москаленко Роман Анатолійович : народився 1 сiчня 1978 року в селі Пологи Пологівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Припадчева Вікторія Анатоліївна : народилася 4 квiтня 1967 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ТОВ "Магнолія", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Сектименко Василь Миколайович : народився 1 червня 1970 року в селі Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Іванівка Петриківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Тягло Станіслав Петрович : народився 10 березня 1978 року в селі Кіровське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу контролю за використанням та охороною земель, Головне управління Держгеокадастру в Запорізькій області, безпартійний, проживає в селі Лобойківка Петриківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Широких Олександр Сергійович : народився 18 червня 1976 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Юрчак Олександр Валерійович : народився 14 квiтня 1990 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Вільсон", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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