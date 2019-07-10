Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 33 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 33-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 33 (Днепропетровская область):

Бабенко Ольга Владимировна: родилась 11 июля 1973 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по инвестициям ООО "СУ-7", член Политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Бабенко Ольга Владимировна: родилась 1 декабря 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель проектов, Общественная организация "Батькивщина-Кривой Рог", беспартийнaя, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бойченко Наталья Сергеевна: родилась 11 марта 1950 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионерка, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Валюк Олег Борисович: родился 4 апреля 1983 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, слесарь-монтажник, ООО "АПБ Топаз", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Виншель Вадим Сергеевич: родился 25 сентября 1988 года в селе Петровка Коминтерновского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, государственное промышленное предприятие "Кривбасспромводоснабжение", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь ", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Оппозиционная платформа – За жизнь".

Игнатенко Александр Владимирович: родился 17 мая 1985 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, корреспондент, ООО "Информационное агентство" Кривбасс он-лайн", беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Партия Шария

Кобзарь Николай Александрович: родился 20 декабря 1968 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, водитель, ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Колесник Николай Юрьевич: родился 26 июля 1967 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член пПолитической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Колесник Николай Юрьевич: родился 29 сентября 1980 года в селе Ивановка Новоархангельского района Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Корявченков Юрий Валерьевич: родился 26 ноября 1974 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, актер, ООО "Квартал 95", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Куршев Алексей Юрьевич: родился 31 июля 1981 года в городе Першотравенск Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Покровск Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Ляденко Олег Анатольевич: родился 16 сентября 1970 в селе Ладан Прилуцкого района Черниговской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Ляденко Олег Васильевич: родился 22 сентября 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, командир роты глубинной разведки 74 отдельного разведывательного батальона, военная часть А1035, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Рукавицын Игорь Анатольевич: родился 22 октября 1972 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение .

Садовая Елена Викторовна: родилась 1 июля 1991 года в городе Краматорск Донецкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Самойленко-Тыдир Виктория Андреевна: родилась 30 мая 1978 в городе Никополь Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий Центром психологической помощи и социальной адаптации, Криворожский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. Вадима Гетьмана ", беспартийнaя, проживает в Глееватка Криворожского района Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Туровская Ирина Львовна: родилась 28 августа 1964 года в городе Мичуринск Тамбовской области, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, эксперт по общественно-политическим вопросам департамента внутренней политики, Политическая партия "Объединение "Самопомощь", физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Объединение "Самопомощь", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Объединение "Самопомощь".

Щекин Вадим Петрович: родился 8 сентября 1974 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполняющий обязанности директора, Научно-исследовательский институт безопасности труда и экологии в горнорудной и металлургической промышленности, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Юрченко Тарас Александрович: родился 22 апреля 1987 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, администратор проекта, ОО "Объединение ответственных граждан", член Политической партии "Сила людей ", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия" Сила людей ".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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