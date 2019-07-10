Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 37 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 37-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 37 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Абрамчук Дмитро Валентинович : народився 10 жовтня 1985 року в смт Широке Широківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Гостомельська селищна рада, безпартійний, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Брайченко Людмила Олександрівна : народилася 26 березня 1956 року в місті Горлівка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Криворізького району Дніпропетровської області, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Гава Сергій Миколайович : народився 14 вересня 1969 року в місті Долинське Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель музики, Червоношахтарська середня загальноосвітня школа, безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Горбач Олександр Дмитрович : народився 21 серпня 1990 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА".

Грижук Валентин Васильович : народився 14 листопада 1983 року в селі Новоустинівка Устинівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Демченко Володимир Йосипович : народився 4 березня 1957 року в селі Вільне життя Софіївського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, сільськогосподарське ТОВ "Оріон", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Денисенко Віталій Володимирович : народився 21 жовтня 1973 року в селищі Миколаївка Широківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Широке Широківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Доценко Людмила Степанівна : народилася 11 жовтня 1956 року в місті Синельникове Синельниківського району Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Забара Володимир Васильович : народився 15 грудня 1959 року в смт Нововоронцовка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вихователь, завідувач навчально-методичного кабінету, коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Зубрій Дмитро Олександрович : народився 12 липня 1987 року в селі Інгулець Широківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, фермерське господарство "Овен", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Інгулець Широківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Карапиш Юлія Миколаївна : народилася 3 червня 1981 року в смт Широке Широківського району Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст управління фінансів та бухгалтерської звітності, департамент розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Кравченко Антон Володимирович : народився 11 серпня 1994 року в смт Софіївка Дніпропетровскої області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, Громадська організація "Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кравченко Роман Михайлович : народився 29 квiтня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, головний менеджер, ТОВ "Кінг Клімат", безпартійний, проживає в селі Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Миргород Геннадій Миколайович : народився 20 березня 1968 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, заступник директора з безпеки підприємства, об’єднання громадян "Добробуд" Дніпропетровської обласної організації "Управлiння соцiального захисту ветеранів та інвалiдiв МВС України", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Приходько Павло Олександрович : народився 19 лютого 1986 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник проекту, ПП "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Рябовол Олександр Олександрович : народився 19 вересня 1975 року в селі Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, Громадська організація "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ", безпартійний, проживає в місті Зеленодольськ Апостолівського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Синявський Андрій Вікторович : народився 13 жовтня 1979 року в місті Апостолове Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "СПП ТРЕЙД", член Патріотичної партії України (ППУ), проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Сущик Дмитро Феліксович : народився 8 вересня 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Товкун Альона Вікторівна : народилася 17 березня 1991 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, керівник, приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Фартушний Ігор Іванович : народився 10 серпня 1977 року в смт Золочів Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Криворізький старт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в селі Червоний ранок Широківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Фартушний Микола Миколайович : народився 21 травня 1976 року в селі Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, сторож, ДНЗ (ясла-садок) № 3 "Дзвіночок" Зеленодольської міської ради, безпартійний, проживає в селі Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Шпенов Дмитро Юрійович : народився 20 грудня 1978 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Щербина Сергій Олександрович : народився 18 грудня 1964 року в місті Апостолове Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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