Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 38 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 38-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 38 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Арутюнов Володимир Левонович : народився 17 листопада 1976 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Бестаєв Олімбег Павлович : народився 31 липня 1978 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, Громадська організація "Слуга для народу", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Борисенко Яна Анатоліївна : народилася 12 травня 1984 року в місті Нікополь Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника зі зв’язків з громадськістю, приватне підприємство "Зе! Слуга народу", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Бородін Владислав Валерійович : народився 18 червня 1971 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Бородін Володимир Ігорович : народився 8 серпня 1989 року в селі Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник проектів, Громадська організація "Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в селі Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Гайворонський Анатолій Іванович : народився 1 червня 1962 року в селі Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Гайворонський А.І.", член Політичної партії "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ", проживає в селі Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Дєєв Олександр Петрович : народився 11 березня 1971 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора по зовнішньо-економічній діяльності, ТОВ "АРТ-ПРОМ", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Дядик Олег Олегович : народився 31 липня 1989 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, Громадська організація "Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Жадан Іван Олегович : народився 13 сiчня 1993 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Новомосковський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", безпартійний, проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Камишев Сергій Володимирович : народився 5 вересня 1986 року в селі Петрівка Генічеського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, начальник відділу безпеки, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Костюк Андрій Васильович : народився 19 серпня 1970 року в місті Козятин Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ "Агрофірма "Родина", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кузнєцов Василь Віталійович : народився 18 травня 1970 року в місті Усть-Каменогорськ Східно-Казахстанської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агроволодар", член Аграрної партії України, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кукура Юрій Сергійович : народився 7 лютого 1992 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник охорони, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Мельничук Сергій Петрович : народився 26 сiчня 1972 року в місті Черняхів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Нестеренко Вадим Григорович : народився 5 грудня 1970 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Нестеренко Вадим Миколайович : народився 2 серпня 1963 року в місті Баку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інструктор з основної діяльності, Громадська організація ССК "Стархантер", безпартійний, проживає в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Нємченко Юрій Вікторович : народився 21 травня 1978 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з оптової торгівлі, ТОВ ТД "Український продукт", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ніколаєв Олександр Іванович : народився 19 серпня 1955 року в місті Мала Виска Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Чумаки Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Скакуненко Віталій Володимирович : народився 6 лютого 1984 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ТД Перспектива-А", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Шилова Вікторія Віталіївна : народилася 4 травня 1972 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Шкуратський Денис Віталійович : народився 7 грудня 1991 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор з безпеки відділу безпеки, ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ № 11", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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