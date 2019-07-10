Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 40 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 40-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 40 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Дідич Валентин Володимирович : народився 11 жовтня 1957 року в селі Завадівка Володарського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в селі Чернече Криничанського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Дробіт Денис Миколайович : народився 11 жовтня 1994 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Жадько Олена Анатоліївна : народилася 18 травня 1967 року в селі Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Марганецький міський голова, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Марганець Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Зайцева Анна Олександрівна : народилася 1 червня 1987 року в місті Кіровограді, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Кисіль Сергій Васильович : народився 22 грудня 1974 року в смт Томаківка Томаківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ФГ "Аврора Плюс", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кобзар Наталя Станіславівна : народилася 21 липня 1980 року в селі Ганнозачатівка Криничанського району Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Криничанська районна рада, безпартійнa, проживає в селі Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Кужман Олег Миколайович : народився 7 лютого 1970 року в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Матвєєва Яна Володимирівна : народилася 11 березня 1979 року в місті Марганець Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, державний професійно-технічний навчальний заклад "Марганецький професійний ліцей", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Марганець Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Ніколайчук Андрій Анатолійович : народився 24 жовтня 1980 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу передплати та реклами, ТОВ "Газета "Наше Місто", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Орлов Олег Анатолійович : народився 9 вересня 1970 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний спеціаліст, КЗ "Міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" Кам’янської міської ради, безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Прохоренко Василь Анатолійович : народився 18 квiтня 1979 року в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Рязанцев Іван Михайлович : народився 20 сiчня 1964 року в станиці Тбіліська Тбіліського району Краснодарського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Укррічбуд", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Виводово Томаківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Сологуб Микола Миколайович : народився 9 грудня 1970 року в смт Березань Баришівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з комерційних питань, ТОВ "Будівельна компанія Союз Дніпро", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Трухін Олександр Миколайович : народився 10 листопада 1986 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, ПрАТ "ПРХ", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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