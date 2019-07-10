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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 46 Донецкая область

10 июля, 17:15

Полный список кандидатов в нардепы на 46-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 46 (Донецкая область): 

Бугаев Сергей Викторович: родился 26 сентября 1975 года в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, региональный филиал "Донецкая зализныця" ПАО "Укрзализныця", беспартийный, проживает в Донецке , судимость отсутствует, самовыдвижение.

Вощанов Родион Игоревич: родился 26 апреля 1993 г. в городе Артемовск Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, коммерческий директор ООО "Комекс Групп", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Клюев Андрей Петрович: родился 12 августа 1964 года в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Донецке, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Либеральная партия Украины (снят с выборов).

Матейченко Константин Владимирович: родился 17 декабря 1970 года в городе Константиновка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в поселке Бахмутское Бахмутского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Рева Дмитрий Алексеевич: родился 27 июля 1975 года в городе Артемовск Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Бахмут Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Христенко Федор Владимирович: родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Тельмановского района Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", живет в селе Романков Обуховского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Шинкаренко Александр Григорьевич: родился 25 декабря 1959 года в городе Красногоровка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в городе Бахмут Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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