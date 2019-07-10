Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 47 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 47-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 47 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бурківська Вікторія Костянтинівна : народилася 7 травня 1972 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СтудіоПак Україна Лімітед", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Виноградов Сергій Юрійович : народився 15 липня 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, менеджер зі збуту, ТОВ "СтудіоПак Україна Лімітед", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кіселевич Андрій Аркадійович : народився 8 грудня 1977 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, ГО "Громадський рух "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Кутова Наталія Володимирівна : народилася 10 жовтня 1989 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "СтудіоПак Україна Лімітед", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лілеєв Сергій Вікторович : народився 3 травня 1984 року в місті Лозова Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Лях Вадим Михайлович : народився 16 березня 1973 року в селі Красносілка Комінтернівського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Слов’янський міський голова, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Макогон Юрій Петрович : народився 19 листопада 1983 року в місті Слов’янськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Мащенко Ростислав Євгенович : народився 22 жовтня 1964 року в місті Лисичанськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ТОВ "Євро Транс Автоком", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Недава Олег Анатолійович : народився 26 жовтня 1969 року в місті Макіївка Червоногвардійського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в селі Нещерів Обухівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Патлачук Василь Никифорович : народився 2 серпня 1961 року в місті Шадринськ Курганської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри теорії, історії права і держави і конституційного права, Національний університет державної фіскальної служби України, безпартійний, проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Попов Вячеслав Вячеславович : народився 24 березня 1966 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Святогірськ Слов’янського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Ревуцька Тетяна Володимирівна : народилася 23 сiчня 1981 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор, ТОВ "ДБП РІАЛ ЕСТЕЙТ", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Самовалова Інна Володимирівна : народилася 10 липня 1974 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Скиба Володимир Іванович : народився 13 листопада 1957 року в місті Слов’яногірськ Слов’янського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Святогірськ Слов’янського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Солод Юрій Васильович : народився 27 квiтня 1972 року в селі Красний Кут Антрацитівського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Татаренко Ігор Олександрович : народився 15 лютого 1978 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Донградстрой", безпартійний, проживає в місті Горлівка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Тележенко Ганна Олександрівна : народилася 23 березня 1977 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тур Артем Олександрович : народився 21 травня 1996 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Штепа Іван Володимирович : народився 8 травня 1979 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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