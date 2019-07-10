Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 48 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 48-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 48 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Васілі Євген Ігорович : народився 9 вересня 1980 року в місті Єнакієве Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Власенко Валерій Сергійович : народився 22 квiтня 1970 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Єфімов Максим Вікторович : народився 1 листопада 1974 року в місті Петропавловськ Північно-Казахстанської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Біленьке міста Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Єфімов Максим Олександрович : народився 31 грудня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зубов Валентин Сергійович : народився 10 червня 1946 року в місті Самарканд, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Корнієнко Сергій Миколайович : народився 21 квiтня 1958 року в селищі Черкаське Слов’янського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Кумачов Олександр Сергійович : народився 9 липня 1998 року в місті Авдіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, інспектор деканату факультету інтернатури та післядипломної освіти, Донецький національний медичний університет, безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Лазаренко Катерина Олександрівна : народилася 22 березня 1991 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, комунальна організація "Краматорський міський фонд підтримки підприємництва", безпартійнa, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Масалітін Сергій Миколайович : народився 21 сiчня 1982 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Сергіївка Слов’янського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Нікітін Микита Дмитрович : народився 17 листопада 1995 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Ошурко Денис Вікторович : народився 2 вересня 1984 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Краматорська міська рада Донецької області, безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Селезньов Костянтин Семенович : народився 23 вересня 1986 року в місті Дружківка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Автоінтерстрой", безпартійний, проживає в місті Дружківка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Скляров Дмитро Володимирович : народився 5 травня 1985 року в місті Сніжне Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний юрисконсульт, ТОВ "Краматорськтеплоенерго", безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Сокол Максим Євгенович : народився 21 грудня 1983 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "МК-сервіс", безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Соломко Валерій Іванович : народився 19 лютого 1951 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Біленьке міста Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Тихоненко Олександр Володимирович : народився 12 сiчня 1974 року в місті Барвінкове Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор ПП "Асистент-Сервіс", генеральний директор ТОВ "Корпорація Споживачів", безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Толстогузов Олександр Володимирович : народився 22 березня 1969 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор інформаційного порталу "Новини Краматорська", ПП "Салари", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Тонкошкур Єгор Едуардович : народився 17 серпня 1992 року в місті Комсомольськ-на-Амурі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер-електронік III категорії, ПрАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Харченко Віктор Володимирович : народився 16 листопада 1985 року в місті Городня Городнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Олександр Павлович : народився 17 серпня 1959 року в селі Низше-Селене Борівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СКСП", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Щербачук Яна Іванівна : народилася 31 грудня 1981 року в селі Сєверне Чорноморського району, АР Крим, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника юридичного відділу, ПрАТ "Веско", безпартійнa, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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