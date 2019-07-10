Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 51 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 51-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 51 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Альоша Андрій Миколайович : народився 5 березня 1976 року в місті Ясинувата Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Фінансово-промислова корпорація "ДМС", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Батирсултанов Махач Далгатович : народився 10 квiтня 1963 року в селі Ботліх Ботліхського району, Республіка Дагестан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, фермерське господарство "Криничне", безпартійний, проживає в селі Криничне Міловського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Благун Андрій Вікторович : народився 11 липня 1985 року в місті Вишневе Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу продажу, ТОВ "ДІКОМ", безпартійний, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Веселова Наталія Василівна : народилася 27 серпня 1975 року в місті Слов’янськ Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Весьолкін Володимир Юрійович : народився 4 грудня 1978 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Військово-цивільна адміністрація селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області, безпартійний, проживає в місті Горлівка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Вєтров Сергій Олександрович : народився 19 травня 1978 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Вишняков Олександр Вікторович : народився 10 жовтня 1978 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник напряму зі сприяння розвитку міст та громад, ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Дмітрієв Михайло Миколайович : народився 30 жовтня 1962 року в місті Красногорівка Мар’їнського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Житінський Ігор Юрійович : народився 15 травня 1977 року в місті Норильськ Красноярського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська спілка "Всеукраїнська асоціація автостанцій", безпартійний, проживає в селі Богородичне Слов’янського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Карбан Ігор Олексійович : народився 28 квiтня 1975 року в селищі Чорнухи Чорнухинського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Укрпродукт", безпартійний, проживає в селищі Хромове Бахмутського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Кваша Сергій Валерійович : народився 21 березня 1974 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, комунальне підприємство Київської міської ради (КМДА) "Муніципальна охорона", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Ковальов Олександр Іванович : народився 7 жовтня 1967 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кроха Олег Григорович : народився 7 червня 1989 року в смт Чорнобай Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Макаров Олег Костянтинович : народився 5 березня 1967 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Назимко Катерина Сергіївна : народилася 13 жовтня 1979 року в місті Донецьку, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Прове Груп", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Олійник Андрій Юрійович : народився 26 жовтня 1976 року в селищі Южна-Ломуватка Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БКГ "Базис", безпартійний, проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Остапенко Леся Григорівна : народилася 25 квiтня 1962 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прибиральниця, ТОВ "Тамако-Інвест", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Радченко Дмитро Андрійович : народився 26 березня 1994 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ромашкіна Аліна Олександрівна : народилася 17 серпня 1993 року в місті Донецьку, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Савченко Надія Вікторівна : народилася 11 травня 1981 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".

Степаненко Олександр Леонідович : народився 1 жовтня 1960 року в селищі Курахівка Селідовської міської ради Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Чанов Дмитро Геннадійович : народився 27 листопада 1989 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник складу, ТОВ "ІКТ ПЛАСТИК", безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Черенкова Марина Анатоліївна : народилася 22 липня 1968 року в місті Брянка Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Честа Дмитро Олександрович : народився 8 червня 1992 року в місті Єнакієве Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, стажист на посаду помічника адвоката, безпартійний, проживає в місті Єнакієве Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Шморгун Юрій Іванович : народився 16 травня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ясиновський Володимир Миколайович : народився 17 червня 1967 року в місті Моспіне Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, Київська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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