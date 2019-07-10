Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 58 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 58-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 58 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бородін Максим Володимирович : народився 6 сiчня 1978 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Брижан Тетяна Михайлівна : народилася 8 червня 1961 року в селі Радісне Михайлівського району Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Енергореле", безпартійнa, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Джамбулатов Руслан Адамович : народився 19 жовтня 1988 року в місті Вологда, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дубовий Артем Владиславович : народився 18 сiчня 1976 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Дьяконов Андрій Петрович : народився 12 квiтня 1967 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Олнайт", безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Зорба Костянтин Георгійович : народився 10 липня 1956 року в місті Шахтарськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Шахтарськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Кожемякін Сергій Семенович : народився 19 квiтня 1986 року в місті Марiуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Коноп Антон Георгійович : народився 18 травня 1955 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Ліпіріді Олексій Дмитрович : народився 1 травня 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник, Федерація грецьких товариств України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Магера Сергій Васильович : народився 8 листопада 1956 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з регіонального розвитку, ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат Імені Ілліча", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Мещеряков Олександр Олександрович : народився 4 травня 1980 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Хрустальний Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Мирошниченко Владислав Вікторович : народився 29 травня 1976 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник сектору землеустрою, державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ".

Муратов Тадеуш Олександрович : народився 28 червня 1992 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, член правління, ГО "Вся Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Однорог Галина Геннадіївна : народилася 20 вересня 1968 року в станиці Должанській, Російська Федерація, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Онацький Валерій Анатолійович : народився 19 серпня 1974 року в селі Зелений Яр Володарського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, садівницьке товариство "Коксохімовець", безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Рибачук Валентин Леонідович : народився 12 березня 1966 року в селищі Міронівка Дебальцевського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Романюк Віктор Валерійович : народився 28 липня 1987 року в смт Володарське Володарського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "САЙБЕР ЮНІОН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Рубан Ольга Михайлівна : народилася 2 лютого 1982 року в селі Низківка Щорського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Сташенко Єгор Олександрович : народився 23 вересня 1991 року в місті Єнакієве Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Требухов Антон Ігорович : народився 29 липня 1989 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Ярошенко Олександр Олександрович : народився 22 травня 1965 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків головного лікаря, КЛПУ "Міський дерматовенерологічний диспансер міста Маріуполя", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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