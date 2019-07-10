Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 60 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 60-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 60 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Безуглий Олександр Миколайович : народився 8 лютого 1979 року в місті Волноваха Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Білозерцев Іван Іванович : народився 9 вересня 1958 року в селі Бараново Орловської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, Бердянський сільський голова Мангушського району Донецької області, безпартійний, проживає в селі Мелекіне Мангушського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Весьолкіна Аліса Олексіївна : народилася 3 серпня 1980 року в смт Мирне Тельманівського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Іванова-Ємельяненко Наталія Григоріївна : народилася 31 березня 1978 року в селі Бойове Володарського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Казинян Руслан Георгієвич : народився 19 квiтня 1982 року в селищі Арзні Абов’янського району, Вірменія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Лубінець Дмитро Валерійович : народився 4 липня 1981 року в місті Волноваха Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Марчевський Артем Павлович : народився 5 липня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний продюсер, телеканал "112 Україна", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Поляков Анатолій Григорович : народився 16 жовтня 1965 року в смт Оленівка Волноваського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар акушер-гінеколог, Волноваська центральна лікарня, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Рогаченко Богдан Сергійович : народився 27 жовтня 1977 року в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з розвитку, ПрАТ "ЕКОПРОД", член Аграрної партії України, проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Федай Андрій Олександрович : народився 20 вересня 1975 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката, адвокатське бюро "ФЕДАЙ та ПАРТНЕРИ", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Шиман Олександр Леонідович : народився 18 листопада 1979 року в місті Волноваха Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Моноліт Сервіс", безпартійний, проживає в місті Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Щербань Руслан Євгенійович : народився 13 сiчня 1977 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Спостережної ради, ПАТ АКБ "КАПІТАЛ", безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Юзвінкевич Микола Вілійович : народився 8 липня 1972 року в місті Ростов-на-Дону Ростовської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Зеленоярський сільський голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в селі Зелений Яр Нікольського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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