Выборы-2019: список партии Гражданская позиция

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Гражданская позиция" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Гриценко Анатолій Степанович : народився 25 жовтня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри політології, Національний університет "Києво-Могилянська академія", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Добродомов Дмитро Євгенович : народився 13 сiчня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Томенко Микола Володимирович : народився 11 грудня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Катеринчук Микола Дмитрович : народився 19 листопада 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Адвокатська компанія "Моор і Кросондович", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Соловйова Марина Михайлівна : народилася 16 листопада 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Невмержицька, Соловйова та партнери", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Забарило Анатолій Юрійович : народився 10 травня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Львівська міська рада, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Ландяк Петро Дмитрович : народився 25 червня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Універсам Текстерно", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Ладовський Микола Васильович : народився 13 грудня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "СПМК-618", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Фірсов Єгор Павлович : народився 1 грудня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Юридична компанія"Будинок права", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Авдіївка Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Трепак Віктор Миколайович : народився 25 серпня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Савченко Олександр Володимирович : народився 4 травня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ректор, Міжнародний інститут бізнесу, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Кралюк Олександр Олександрович : народився 25 жовтня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Мила Кізонька Гай", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Мисик Андрій Іванович : народився 10 липня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Урсалова Тетяна Олександрівна : народилася 10 березня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Федоренко Олександр Вікторович : народився 1 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Політична партія "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Харчина Едуард Орестович : народився 28 сiчня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Блюменталь", безпартійний, проживає в місті Хуст Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Новосад Ігор Фадейович : народився 10 березня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з маркетингу та стратегічного розвитку, ТОВ "Техінкомцентр", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Гайструк Сергій Анатолійович : народився 17 травня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, ПП "Медітекс", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Нещадим Микола Іванович : народився 12 лютого 1948 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Побідаш Ірина Миколаївна : народилася 31 серпня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Київська обласна організація політичної партії "Гражданская позиция", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Демидів Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 20.

Габай Василь Михайлович : народився 1 сiчня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "ГВМ-Агро", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Величко Олександр Юлійович : народився 3 липня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Перепелиця Василь Володимирович : народився 25 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Гладуняк Іван Васильович : народився 15 травня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант по зв’язках з органами місцевого самоврядування, ТОВ ТРК "Лотел-СКТБ", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Білоус Андрій Васильович : народився 4 серпня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Львівська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Макух Василь Іванович : народився 1 сiчня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Калінін Руслан Олександрович : народився 25 березня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Каплунов Денис Вікторович : народився 27 березня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична компанія "Будинок права", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Василюк Віктор Борисович : народився 2 лютого 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова правління, ПАТ "Генеральне агентство по туризму "Інтурс-Київ"", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Цибульський Віталій В’ячеславович : народився 14 травня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Жимінюк Олександр Володимирович : народився 13 вересня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, споживче товариство "Річ-Аскот", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Носихіна Вікторія Ігорівна : народилася 16 лютого 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, політична партія "Гражданская позиция", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 32.

Коба Олексій Леонідович : народився 20 листопада 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Гавронщинський сільський голова, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Гавронщина Макарівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Завада Ігор Зіновійович : народився 4 липня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Багатопрофільне молодіжне підприємство "Ніка", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Люта Ярина Ярославівна : народилася 6 травня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 35.

Шишкін Юрій Іванович : народився 23 сiчня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Чалих Володимир Вікторович : народився 24 грудня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Павлик Зоя Борисівна : народилася 26 листопада 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічниця Голови Центрального виконавчого комітету, політична партія "Гражданская позиция", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 38.

Мазан Андрій Васильович : народився 8 грудня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Жовківська міська рада Львівської області, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Жовква Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Різник Валентина Анатоліївна : народилася 1 березня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник, Політична партія "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 40.

Васильєв Віталій Олександрович : народився 11 серпня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Свірський Андрій Олегович : народився 18 липня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Реклен", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Видря Олександр Володимирович : народився 29 червня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Євровент", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Тарасова Олеся Олександрівна : народилася 16 червня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, фермерське господарство "ГВМ-Агро", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44.

Боровський Тарас Миколайович : народився 26 вересня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний юрисконсульт, ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Гуменчук Віктор Леонідович : народився 26 липня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер з експлуатації АЗС, ТОВ "АЗЕС", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Гут Антоніна Василівна : народилася 11 грудня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Турійськ Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Маркуц Олег Ярославович : народився 24 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Електроніка-сервіс", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Фомкіна Ольга Петрівна : народилася 13 травня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Яворів Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 49.

Микитенко Віталій Григорович : народився 20 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний економіст з фінансової роботи, ТОВ "НВП "АМТЕК", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Перун Андрій Анатолійович : народився 6 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Репех Михайло Вікторович : народився 21 листопада 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ТОВ "Фабрика Здорово", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Яцків Олександр Михайлович : народився 28 грудня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Чередніченко Анатолій Миколайович : народився 6 серпня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Михальонок Сергій Анатолійович : народився 7 жовтня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "Кіровоградінвестбуд", безпартійний, проживає в місті Кропивницький, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Баглей Борис Михайлович : народився 28 вересня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу використання інформації, обласний державний архів Чернівецької області, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Супрун Сергій Анатолійович : народився 26 березня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор-тренер, ТОВ "Хокейний клуб "Беркут", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Гошій Ярослав Петрович : народився 29 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Марчишак Арсен Романович : народився 10 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Шпік Оксана Павлівна : народилася 22 жовтня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор філії, кредитна спілка "Самопоміч", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кам’янка-Бузька Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 60.

Стрелков Валерій Олександрович : народився 11 березня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Сілецький Роман Богданович : народився 15 вересня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "Опрон-Плюс", безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Балук Любомир Іванович : народився 5 квiтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Абрамас Віктор Альфонсасович : народився 17 березня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Газета Бегемот", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Воловодюк Володимир Володимирович : народився 20 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Ерліх Наталія Михайлівна : народилася 19 березня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Буди Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 66.

Пейков Валерій Михайлович : народився 16 вересня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, редактор регіонального суспільно-політичного видання "Бессарбія.УА", ТОВ "Бессарабський Медіа-Холдинг", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Ізмаїл Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Болотнов Валерій Едуардович : народився 16 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, льотний директор, авіакомпанія "Джоніка Київ", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Туланова Христина Юріївна : народилася 29 березня 1996 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист, Каховський районний методичний центр, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 69.

Климович Андрій Володимирович : народився 28 вересня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Миколаївська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Новий Буг Новобузького району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Суханов Богдан Валерійович : народився 13 травня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Калинівка Васильківського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Паращич Ярослав Ярославович : народився 21 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, Турківська дитячо-юнацька спортивна школа "Юність", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Шум’яч Турківського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Сідлярчук Дмитро Олександрович : народився 24 сiчня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Снятинського району, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Снятин Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Ткаченко Андрій Миколайович : народився 9 грудня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділення № 20 Тернопільської дирекції, АТ "АБ "РАДАБАНК", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Лишневець Тетяна Петрівна : народилася 14 листопада 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник проектного відділу, ДУ "Український культурний фонд", безпартійнa, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.

Полугар Олександр Володимирович : народився 3 лютого 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Європа-плюс Вест", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Борщ Володимир Вячеславович : народився 29 жовтня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Мамосюк Світлана Вікторівна : народилася 13 вересня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Дорощук Ігор Ярославович : народився 27 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Малий Олексин Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Аносова Ірина Олександрівна : народилася 7 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 80.

Старик Михайло Валерійович : народився 28 вересня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Зозуля Микола Миколайович : народився 26 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Коростишів Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Остроушко-Черноус Олексій Сергійович : народився 8 липня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Бевзюк Євгеній Володимирович : народився 7 квiтня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, Ужгородський національний університет, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Бондарук Олег Володимирович : народився 25 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Зміїнець Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Александрович Валентин Зігфрідович : народився 3 липня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Казимірчик Сергій Юрійович : народився 26 сiчня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Кельменці Кельменецького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Колодяжний Микола Борисович : народився 27 лютого 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Гілко Тарас Володимирович : народився 9 березня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ОЛВІА", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Завалля Гайворонського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Озерна Ірина Вікторівна : народилася 4 березня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу юридично-договірного та документального забезпечення, Кіровоградська льотна академія НАУ, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 90.

Шевченко Ілля Володимирович : народився 30 вересня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Федорін Юрій Петрович : народився 29 листопада 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Семенов Олексій Леонідович : народився 15 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чигирин Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Рефцьо Тетяна Андріївна : народилася 14 травня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 94.

Винокуров Віталій Миколайович : народився 24 червня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальний заклад "Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2 управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Шуляр Олег Богданович : народився 13 сiчня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Козова Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Книш Оксана Миколаївна : народилася 5 серпня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 97.

Ткаченко Едуард Григорович : народився 3 вересня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний директор, компанія "Партнер", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Корецький Юрій Андрійович : народився 7 травня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Березовський Павло Павлович : народився 25 грудня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП ЦЖЕО "Житловик", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Дубно Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Кашубіна Людмила Михайлівна : народилася 16 липня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник гуртка, НВК "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня № 240", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 101.

Погорілий Валентин Володимирович : народився 27 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Пархомець Віталій Олександрович : народився 26 листопада 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Повар Марина Григорівна : народилася 5 лютого 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 104.

Руденко Володимир Ігорович : народився 15 липня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, оператор, кур’єрська служба доставки "Ін Тайм", безпартійний, проживає в місті Хмільник Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Когуч Тетяна Тарасівна : народилася 2 сiчня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лаборант, ОКТМО "Фтизіатрія", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 106.

Воронич Ігор Іванович : народився 20 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Врадій Антоніна Миколаївна : народилася 15 грудня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний юрисконсульт, ВАТ "Кіровоградгаз", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 108.

Кузяк Наталія Борисівна : народилася 23 сiчня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник заступника голови, Львівська обласна рада, безпартійнa, проживає в селі Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 109.

Куриш Володимир Дмитрович : народився 18 червня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Коропець Монастириського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Гладченко Анатолій Анатолійович : народився 3 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВЕСТА-ТРИ", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Славутич Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Бобров Олександр Анатолійович : народився 20 листопада 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Полонне Полонського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Магельницька Валентина Володимирівна : народилася 8 листопада 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "Родинний маєток", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 113.

Семенюк Сергій Олександрович : народився 9 сiчня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Нововолинську Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Субботіна Катерина Сергіївна : народилася 21 червня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, Громадська організація "Громадський рух "Народний Контроль", безпартійнa, проживає в селі Сукачі Іванківського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 115.

Міценко Наталя Леонідівна : народилася 16 березня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий відділенням, АТ "Ощадбанк", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 116.

Шевченко Василь Русланович : народився 18 травня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ СП "Балтимор", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Муштаєв Олександр Миколайович : народився 21 червня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Савостейко Євгеній Михайлович : народився 1 грудня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 119.

Роман Аліса Степанівна : народилася 29 березня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в смт Буштино Тячівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 120.

Балацко Юрій Іванович : народився 28 квiтня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Армаш Олена Анатоліївна : народилася 19 листопада 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший діловод, ОКВП "Дніпро-Кіровоград", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 122.

Стрельцов Сергій Григорович : народився 7 серпня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123.

Кузь Олег Володимирович : народився 5 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юкрейніа солар груп", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124.

Добрянська Вікторія Федорівна : народилася 27 травня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Нове Залісся Бородянського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 125.

Шерепа Альона Анатоліївна : народилася 17 лютого 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 126.

Каліцький Вадим Валентинович : народився 23 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Балта Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 127.

Тарасюк Віталій Васильович : народився 31 березня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник сільського голови, виконавчий комітет Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Самари-Оріхові Ратнівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Щербаков Євген Олексійович : народився 3 квiтня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 129.

Левішко Олександр Дмитрович : народився 17 листопада 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст по роботі з партнерами, ПАТ "Укртелеком", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Кізуб Ігор Борисович : народився 3 червня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель інформатики, Гмирянський ЗЗСО І – ІІІ ступенів, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Ічня Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 131.

Николайчук Сергій Іванович : народився 26 липня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу з питань соціально-трудових відносин та сімейної політики управління соціального обслуговування, соціальних послуг, інтеграції інвалідів та соціальної підтримки населення Департаменту соціального захисту населення, Чернівецька обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Непран Віктор Іванович : народився 17 березня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Йосипенко Ірина Орестівна : народилася 13 вересня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-хірург, науковий співробітник, державний заклад "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134.

Котляр Ігор Ярославович : народився 7 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА 10А", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Прищепа Катерина Миколаївна : народилася 29 сiчня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, технічний працівник відділу маркетингу, ТОВ з ІІ "Данфосс ТОВ", безпартійнa, проживає в селі Демидів Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 136.

Мельниченко Костянтин Сергійович : народився 17 сiчня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Гайсин Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 137.

Гетманчук Сергій Анатолійович : народився 28 вересня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Ківерці Волинської облості, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138.

Коваль Станіслав Анатолійович : народився 16 серпня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Мосієць Наталія Олегівна : народилася 2 червня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 140.

Самсоненко Вадим Феодосійович : народився 6 лютого 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 141.

Проценко Ігор Миколайович : народився 3 жовтня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсiонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Нова Одеса Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Прилепа Володимир Миколайович : народився 5 травня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Стратегічне", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Мінська Людмила Василівна : народилася 29 травня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ТОВ "Калина", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Великі Млинівці Кременецького району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 144.

Рублевська Анастасія Вікторівна : народилася 20 сiчня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 145.

Сікоренко Валерій Олександрович : народився 8 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер із збуту, ТОВ "ВП "Маріо", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Бруслинів Літинського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 146.

Бабенчук Михайло Васильович : народився 22 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ГО "Національна агенція із захисту прав землевласників", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Носківці Жмеринського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Попадич Ігор Іванович : народився 20 сiчня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Шишаки Шишацького району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Кислякова Тетяна Василівна : народилася 10 липня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 149.

Мельничук Терентій Володимирович : народився 23 квiтня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст-землевпорядник, Вишгородоцька сільська рада Лановецького району Тернопільської області, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Соколівка Лановецького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 150.

Григоренко Ігор Григорійович : народився 26 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ЖК Наш Дім", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Скиба Ігор Миколайович : народився 7 лютого 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер ГРС, Диканське ЛВУМГ, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Диканька Диканського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Дворжанська Лариса Георгіївна : народилася 11 травня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Кашуба Ярослав Іванович : народився 26 сiчня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Соловичівський сільський голова, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Соловичі Турійського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.

Тепляков Олександр Олександрович : народився 20 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Хорол Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Субоцький Олег Петрович : народився 10 грудня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Красневич Олександр Анатолійович : народився 1 сiчня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 157.

Глухов Максим Володимирович : народився 21 листопада 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 158.

Радомська Дарина Ігорівна : народилася 21 червня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 159.

Коротченко Дем’ян Сергійович : народився 5 лютого 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор-співласник, ТОВ "УКРБІСЕМ", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Урупа Віталій Вікторович : народився 1 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу податкового обліку управління організації бухгалтерського обліку, звітності та контролю, філія – Головне управління по місту Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

Єрмолаєв Павло Вікторович : народився 7 червня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Кравченко Олексій Миколайович : народився 30 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст юридичного відділу, ТУ ДСА України в місті Києві, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 163.

Матвієнко Олександр Сергійович : народився 31 березня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Все новости о выборах читайте здесь

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: список партии Гражданская позиция". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"