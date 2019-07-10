Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 169 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 169-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 169 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баласанян Ніна Іванівна : народилася 23 жовтня 1959 року в місті Кировабад, Азербайджан, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головна редакторка, газета "Рух – це життя", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Василянська Вікторія Геннадіївна : народилася 3 червня 1968 року в місті Горлівка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харцизьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Грановський Олександр Михайлович : народився 25 грудня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Добровольський Володимир Анатолійович : народився 6 березня 1960 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Телемах-лтд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Закутня Тетяна Іванівна : народилася 19 квiтня 1979 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "ЄВРО-ДИЛІЖАНС", керівник, ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Кірш Олександр Вікторович : народився 24 вересня 1961 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Кіхтєв Владислав Ігорович : народився 13 листопада 1975 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник теплового району, КП "Харківські теплові мережі", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харків, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Коваль Володимир Дмитрович : народився 21 серпня 1997 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Куницький Олександр Олегович : народився 25 серпня 1983 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Макаренко Ярослав Ігорович : народився 1 вересня 1992 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, продюсер, компанія "Рум8", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Петріченко Олег Всеволодович : народився 23 травня 1988 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Пилипчук Олександр Олександрович : народився 25 липня 1988 року в місті Нетішин Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Ронін Михайло Олександрович : народився 10 сiчня 1958 року в селі Алешенка Трубчевського району Брянської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова первинної профспілкової організації, Державне науково-виробниче підприємство "Об’єднання Комунар", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Соловйов Микита Олександрович : народився 23 грудня 1971 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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