Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 170 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 170-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 170 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бакуменко Оксана Олександрівна : народилася 25 березня 1984 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Діденко Андрій Олександрович : народився 8 грудня 1983 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Іванов Андрій Павлович : народився 6 липня 1978 року в місті Баку, Азербайджан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ОВС плюс", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Казарян Акоп Размікович : народився 13 лютого 1959 року в місті Ахалцихе, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Бест-Інвест", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Карпінський Денис Олегович : народився 11 грудня 1989 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АКРІС", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Колос Андрій Леонідович : народився 5 вересня 1976 року в селі Шевченкове Новобузького району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Кравцов Олександр Анатолійович : народився 27 березня 1964 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Рубіж-IV", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Немічев Костянтин Віталійович : народився 10 сiчня 1996 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Нестерук Валерій Миколайович : народився 29 серпня 1966 року в селі Велика Козара Дзержинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Нурієв Агамірза Мірзага огли : народився 14 грудня 1963 року в селі Хархатан Ленкоранського району, Азербайджан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Одарченко Андрій Миколайович : народився 2 листопада 1978 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, Харківський державний університет харчування та торгівлі, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Прохоренко Тетяна Геннадіївна : народилася 1 листопада 1978 року в місті Іловайськ Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Сагутдінова Ірина Олегівна : народилася 12 сiчня 1989 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер манікюру, ФОП Ребчуновська Ю. М., безпартійнa, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Святаш Дмитро Володимирович : народився 15 червня 1971 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Токар Олександр Володимирович : народився 11 листопада 1972 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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