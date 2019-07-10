Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 171 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 171-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 171 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрєєв Олексій Вікторович : народився 21 листопада 1992 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділення, ТОВ "ФК Магнат", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Бабаєв Сергій Сергійович : народився 9 серпня 1975 року в cелі Хотомля Вовчанського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, президент правління, ГО "Спортивний клуб "АТО-М", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Золотарьов Володимир Володимирович : народився 30 сiчня 1982 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор із зовнішньоекономічних зв’язків, ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Іващенко Володимир Миколайович : народився 25 червня 1958 року в селі Н-Павлівка Успенського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, науково-виробниче підприємство "СІНТА", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Казакова Катерина Іванівна : народилася 22 липня 1959 року в селі Головеньки Борзнянського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, буфетниця, Київська міська клінічна лікарня № 1, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кінзбурська Вікторія Олександрівна : народилася 23 жовтня 1980 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору, департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кушнарьов Сергій Петрович : народився 6 лютого 1962 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Нова демократія", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Левицька Наталія Вікторівна : народилася 13 листопада 1976 року в місті Новосибірськ, Російська Федерація, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник проектів, громадська організація "БФ" Слуга народа", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лесик Андрій Анатолійович : народився 4 серпня 1981 року в місті Камінь-Каширський Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Литвиненко Наталія Олександрівна : народилася 28 вересня 1989 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Попова Анна Борисівна : народилася 12 березня 1985 року в місті Кишинів, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника, спортивний клуб "Атлет", безпартійнa, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Прохоренко Олександр Сергійович : народився 12 сiчня 1978 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТріоТрейд", безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Ярославський Денис Ігорович : народився 28 березня 1982 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з правової допомоги, ТОВ "Харківський проектний інститут", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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