Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 173 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 173-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 173 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бакумов Олександр Сергійович : народився 25 квiтня 1989 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор, Харківський національний університет внутрішніх справ, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Батій Вадим Валерійович : народився 8 грудня 1983 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу комплектації обладнання, ТОВ "ВО "ЕНЕРГОМАШ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Бригас Юлія Володимирівна : народилася 6 травня 1989 року в місті Чернігові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший зміни, піцерія "Челентано", безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Григоренко Андрій Анатолійович : народився 9 серпня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Денисенко Анатолій Петрович : народився 10 березня 1971 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Лаврінець Ігор Олександрович : народився 30 листопада 1996 року в смт Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з молодіжної політики, Харківська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Мирополець Олександр Григорович : народився 17 лютого 1997 року в селищі Макарів Макарівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", безпартійний, проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Оніщенко Павло Олександрович : народився 6 червня 1985 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ракич Іван Валерійович : народився 14 травня 1977 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови профспілкового комітету, АК "Харківобленерго", безпартійний, проживає в смт Васищеве Харківського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 173 Харьковская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"