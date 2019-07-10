Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 175 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 175-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 175 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Алексанян Карен Артаваздович : народився 20 лютого 1968 року в місті Ленінакан, Республіка Вірменія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Банген Анатолій Володимирович : народився 10 травня 1963 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дергачі Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Задоренко Вячеслав Валентинович : народився 26 березня 1979 року в селі Козача Лопань Дергачівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Козачолопанський селищний голова, безпартійний, проживає в смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Калашников Данило Андрійович : народився 22 червня 1994 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, філія "Теплоелектроцентраль" ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Партия Шария".

Кацуба Володимир Михайлович : народився 14 липня 1957 року в селі Березівка Климівського району Брянської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Дергачі Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Кисіль Віктор Васильович : народився 10 серпня 1972 року в смт Гути Богодухівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри історії української літератури, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, член Політичної Партії "Голос", проживає в смт Пісочин Харківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Корнієнко Денис Євгенович : народився 20 листопада 1993 року в місті Дергачі Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, різноробочий, ТОВ "Схід Енерго Комплект", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Дергачі Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Лазуренко Андрій Вікторович : народився 7 травня 1982 року в місті Люботин Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, юридична компанія "Ангард-АТТ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Солоницівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Пивоваров Євген Павлович : народився 4 листопада 1978 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри технології харчування, Харківський державний університет харчування та торгівлі, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Фесенко Сергій Володимирович : народився 21 березня 1981 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Адвокатське бюро "Юргазенерго", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Ястребова Ганна Сергіївна : народилася 13 квiтня 1983 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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