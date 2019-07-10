Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 176 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 176-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 176 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бойко Олександр Володимирович : народився 3 травня 1972 року в місті Нижній Новгород, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Старий Салтів Вовчанського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Лобанова Тетяна Вікторівна : народилася 8 лютого 1957 року в селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ОСББ "Ельдорадо-130", безпартійнa, проживає в місті Чугуїв Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Новицький Дмитро Володимирович : народився 2 грудня 1984 року в в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, АТ "Харківгаз", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Попов Олександр Володимирович : народився 5 жовтня 1975 року в смт Печеніги Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Кочеток Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Скрипніков Сергій Вікторович : народився 19 лютого 1977 року в місті Куп’янськ Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Дворічна Дворічанського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Счисльонок Олександр Васильович : народився 22 квiтня 1962 року в місті Вевіс, Литва, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, благодійний фонд "Слобідський край", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Шенцев Дмитро Олексійович : народився 28 листопада 1964 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 176 Харьковская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"