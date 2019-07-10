Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 177 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 177-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 177 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Канашевич Андрій Вікторович : народився 23 липня 1972 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Смарт-Агро", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Кукуріка Микола Миколайович : народився 5 квiтня 1963 року в місті Петропавловськ Північно-Казахстанської області, Республіка Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Партія Пенсіонерів України, член Партії Пенсіонерів України, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Партія Пенсіонерів України.

Любота Дмитро Валерійович : народився 9 сiчня 1981 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ Будівельне Підприємство "ГРАДОСТРОЙ", безпартійний, проживає в місті Куп’янськ Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Маслій Микола Миколайович : народився 22 травня 1975 року в місті Дергачі Дергачівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Куп’янськ Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Остапчук Віктор Миколайович : народився 16 травня 1955 року в місті Магнітогорськ Челябінської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Радьков Сергій Миколайович : народився 31 сiчня 1963 року в селі Новочервоне Троїцького району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ГО мисливсько-рибальське товариство "Лісогор", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Кіндрашівка Куп’янського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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