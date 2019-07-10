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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 180 Харьковская область

10 июля, 23:25

Полный список кандидатов в нардепы на 180-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 180 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Біловол Олександр Миколайович : народився 11 сiчня 1962 року в селі Мурафа Краснокутського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Петрівське Краснокутського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Воскобойніков Вадим Володимирович : народився 26 листопада 1974 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник, логістична компанія "Римарка" (Італія), логістична компанія "Акросс Делівері" (Польща), безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Гордієнко Богдан Володимирович : народився 2 грудня 1993 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Валки Валківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Діденко Олег Валентинович : народився 23 листопада 1973 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання "Групи Нафтогаз", НАК "Нафтогаз України", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кравцов Іван Анатолійович : народився 26 вересня 1979 року в селі Колонтаїв Краснокутського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, СФГ "Кравцових", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Колонтаїв Краснокутського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Красов Олексій Ігорович : народився 13 листопада 1987 року в мсті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ярко Інвест", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Личко Микола Дмитрович : народився 10 травня 1954 року в смт Костянтинівка Краснокутського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в смт Костянтинівка Краснокутського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Маслов Микола Миколайович : народився 18 червня 1986 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Плетньов Володимир Васильович : народився 6 червня 1961 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Столяренко Тетяна Михайлівна : народилася 6 жовтня 1981 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, благодійний фонд "НЕТВОРК ОФ КЕРІНГ", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Сухина Василь Васильович : народився 1 червня 1979 року в селі Горонди Мукачівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Богодухів Богодухівського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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